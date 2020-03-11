В цифровом арт-пространстве Hyper Port впервые показали выставку «Искусство архитектуры и дизайна», рассказывающую о новых идеях благоустройства среды. Дизайнеры и архитекторы представили свои проекты будущего, среди которых офисы, квартиры, торговые и бизнес-центры, загородные дома и городские объекты. А выбрать лучшие работы и наградить победителей в трех номинациях пригласили редакцию «Собака.ru». Члены экспертного жюри — главный редактор журнала Яна Милорадовская, главный редактор сайта Михаил Стацюк, директор отдела моды Ксения Гощицкая и арт-редактор Александра Генералова — наградили премией Architect Today участника из Италии Wafai.architecture, бюро astragal-design и компанию Alex Nerovnya Architecture.
Премия Architect Today от журнала «Собака.ru»
-
-
-
Александра Генералова
-
-
Аркадий Пекаревский, Нана Гвичия, Виктория Семенова
-
Сергей Шустерман
-
Светлана Тарасенко, Георгий Кожуховский, Анна Усова
-
Мартинас Баркаускас, Евгения Тумина
-
Олеся Левкович, Владимир Левкович
-
Виктория Чугунова, Кристина Кальмус
-
Владислава Чушкова, Анастасия Тимофеева
-
Андрей Морозов, Рита Усачева
-
-
Алексей Алессио
-
Михаил Епифанцев, Мария Епифанцева, Алексей Закурин
-
-
Алексей Медведев, Елизавета Медведева
-
Екатерина Рубцова, Маргарита Геворгян
-
Ирина Ермолина, Светлана Куропаткина
-
Ольга Зуева
-
-
Яна Добрякова, Арина Острякова, Саламе Сильвана
-
Алина Какошинская, Надежда Расина
-
Алиса Надирова, Светлана Габова, Елена Ребковец
-
Евгения Павлова, Дарья Боброва
-
Тима Шоки, Антон Харебов, Виктор Аляпский
-
Валерий Тиханов, Мирослава Тиханова
-
Георгий Пряничников, Ксения Бандорина
-
Сабина Селимханова, Александр Неровня, Андрей Козырев
-
-
Виктория Флер
Фотограф: Михаил Вильчук
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.