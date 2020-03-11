Премия Architect Today от журнала «Собака.ru»

В цифровом арт-пространстве Hyper Port впервые показали выставку «Искусство архитектуры и дизайна», рассказывающую о новых идеях благоустройства среды. Дизайнеры и архитекторы представили свои проекты будущего, среди которых офисы, квартиры, торговые и бизнес-центры, загородные дома и городские объекты. А выбрать лучшие работы и наградить победителей в трех номинациях пригласили редакцию «Собака.ru». Члены экспертного жюри — главный редактор журнала Яна Милорадовская, главный редактор сайта Михаил Стацюк, директор отдела моды Ксения Гощицкая и арт-редактор Александра Генералова — наградили премией Architect Today участника из Италии Wafai.architecture, бюро astragal-design и компанию Alex Nerovnya Architecture.