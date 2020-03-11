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Премия Architect Today от журнала «Собака.ru»

В цифровом арт-пространстве Hyper Port впервые показали выставку «Искусство архитектуры и дизайна», рассказывающую о новых идеях благоустройства среды. Дизайнеры и архитекторы представили свои проекты будущего, среди которых офисы, квартиры, торговые и бизнес-центры, загородные дома и городские объекты. А выбрать лучшие работы и наградить победителей в трех номинациях пригласили редакцию «Собака.ru». Члены экспертного жюри — главный редактор журнала Яна Милорадовская, главный редактор сайта Михаил Стацюк, директор отдела моды Ксения Гощицкая и арт-редактор Александра Генералова — наградили премией Architect Today участника из Италии Wafai.architecture, бюро astragal-design и компанию Alex Nerovnya Architecture.  

  • Андрей Морозов, Рита Усачева

  • Юлия Торба

  • Алексей Алессио

  • Михаил Епифанцев, Мария Епифанцева, Алексей Закурин 

  • Анастасия Контарович

  • Алексей Медведев, Елизавета Медведева

  • Екатерина Рубцова, Маргарита Геворгян

  • Ирина Ермолина, Светлана Куропаткина

  • Ольга Зуева 

  • Яна Добрякова, Арина Острякова, Саламе Сильвана 

  • Алина Какошинская, Надежда Расина

  • Алиса Надирова, Светлана Габова, Елена Ребковец

  • Евгения Павлова, Дарья Боброва

  • Тима Шоки, Антон Харебов, Виктор Аляпский

  • Валерий Тиханов, Мирослава Тиханова 

  • Георгий Пряничников, Ксения Бандорина 

  • Сабина Селимханова, Александр Неровня, Андрей Козырев

  • Виктория Флер

  • Ростислав Бондаренко, Анастасия Тимофеева

  • Сергей Киселев

Фотограф: Михаил Вильчук

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