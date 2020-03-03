Недры, Ian Hopeless и ЛАУД на вечеринке Studio 21 в Петербурге

В лайн-апе вечеринки — молодой рэпер из Петербурга «Недры». В 2012-ом он зарабатывал, играя на улицах и в метро, спустя 8 лет — врывается на клочок танцпола, и как вихрь проносится мимо стоящих вокруг, едва ли не стараясь заглянуть в глаза каждому. Вайб чувствуется так ясно, что, даже если пришел не в настроении, будешь самовольно затянут в общий слэм. Он отчитывает «Чуешь» с первого мини-альбома «Бивни», «Едало» и «Карму» — свежие треки, вошедшие в EP «Нейро». «Иногда происходит такое дерьмо, ты не в силах его предугадать. Что получишь, все такое — карма, карма, карма, карма. Порой бывает такой настрой, охота валить, как дикарь», — слышишь ты. И валишь, как дикарь, вместе со всеми.