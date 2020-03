Недры, Ian Hopeless и ЛАУД на вечеринке Studio 21 в Петербурге

За пульт встает Сережа Куликов из «ЛАУД» — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» родом из Уфы, как и Boulevard Depo. Артем позже присоединяется к вечеринке вместе с Федором Приходовым (i61), еще одним представителем уфимской музыкальной сцены в Петербурге. Речитативы и биты резко прерывают гитарные рифы «The Less I Know the Better» австралийцев Tame Impala — треком с альбома «Currents» 2015 года, ставшим одним из знаковых в творчестве рокеров.