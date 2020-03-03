Весна пришла в воскресенье — нестандартный день для очередной вылазки в ночь. Что не помешало петербуржцам совершить паломничество к самой сверкающей точке на карте города (видно даже из Петергофа!) — петроградской телебашне, аккурат к которой диджей, музыкальный директор Department 57, сооснователь лейбла AVG и дизайнер бренда Perque Алексей Миронов в январе 2020-го открыл ресторан «Студия». Вслед за предпрослушиванием новой пластинки КУОК «Decadance 3» раскачали танцпол «Недры», Сережа Куликов из «ЛАУД» и «воин дождя» Ian Hopeless. «Собака.ru» тоже была — показываем и рассказываем, что происходило.
Недры, Ian Hopeless и ЛАУД на вечеринке Studio 21 в Петербурге
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Иван Ворошилов (НЕДРЫ)
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Ian Hopeless, Дарья Шиханова (Дора)
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Василий Конад
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Илья Ларионенко
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Анастасия Прохорова, Дарина Гайда
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Сандро Шоиташвили (MC SND)
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Для Studio 21 рекомендует диджей Карина Истомина, ставит бодрое шоу с понедельника по пятницу баттл-рэпер Райтраун и разрешает немного почилить Annie Wow — в рамках «самого ленивого шоу для идеального воскресного вечера» &Chill. История волны началась в 2018 году после переформирования «Спорт FМ» — тогда в эфир радиостанции ворвался музыкальный и развлекательный контент от мультимедийного проекта «Европейской медиагруппы» Studio 21. С тех пор студия не останавливается на одном вещании (в 40 городах России!) и успешно интегрируется в городскую среду — привозит шоукейсы, проводит в штаб-квартире радиостанции образовательные классы.
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Дарья Шиханова (Дора)
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Сергей Куликов («Лауд»), Федор Приходов (i61)
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Касболат Байкулов
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Тимофей Сергеев
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Данил Шульгин
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В лайн-апе вечеринки — молодой рэпер из Петербурга «Недры». В 2012-ом он зарабатывал, играя на улицах и в метро, спустя 8 лет — врывается на клочок танцпола, и как вихрь проносится мимо стоящих вокруг, едва ли не стараясь заглянуть в глаза каждому. Вайб чувствуется так ясно, что, даже если пришел не в настроении, будешь самовольно затянут в общий слэм. Он отчитывает «Чуешь» с первого мини-альбома «Бивни», «Едало» и «Карму» — свежие треки, вошедшие в EP «Нейро». «Иногда происходит такое дерьмо, ты не в силах его предугадать. Что получишь, все такое — карма, карма, карма, карма. Порой бывает такой настрой, охота валить, как дикарь», — слышишь ты. И валишь, как дикарь, вместе со всеми.
Творческий путь хип-хоп исполнителя Ian Hopeless начался в 2018 году — с релиза «BENZITEN». Последующий за ним альбом «SHAMBALA» стал более концептуальным и самобытным, зарекомендовав музыканта как восходящую звезду неглупого рэпа на русском. На саппорте — трое парней в масках, пока Ян бойко зачитывает «Suwo» и «Путь ниндзя»: «Северный мир Saint-P спит, во времени плыву, как спитц, жерло кипит, воин горит, слезы дождя, много войны». Послушать живое выступление приехала и молодая певица из Москвы Дора. Ее пластинка «Младшая сестра», презентованная в ноябре 2019 года — своеобразный «кьют-рок» с девичьим вокалом под тяжелые гитарные грувы, однозначно разорвавший социальные сети.
За пульт встает Сережа Куликов из «ЛАУД» — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» родом из Уфы, как и Boulevard Depo. Артем позже присоединяется к вечеринке вместе с Федором Приходовым (i61), еще одним представителем уфимской музыкальной сцены в Петербурге. Речитативы и биты резко прерывают гитарные рифы «The Less I Know the Better» австралийцев Tame Impala — треком с альбома «Currents» 2015 года, ставшим одним из знаковых в творчестве рокеров.
Фотограф: Лиза Медунецкая
Текст: Дарья Гладких
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