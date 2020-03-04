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Glam Rock вечеринка бутика Gold Union

На площадке дилерского центра Harley-Davidson Lahta основательница ювелирной марки Akillis Каролина Гаспар представила бриллианты в новом дерзком стиле – британском глэм-роке. Поклонники кожаных курток и шипов в комбинации с элементами легкого гламура за один вечер пополнили виш-лист моделями мотоциклов и люкс-украшениями ювелирного дома. Примерить рок-коллекцию и новое амплуа пришли бизнесмен Евгений Гуревич, стилист Татьяна Тангирова, благотворитель Екатерина Смольникова и другие.

  • Виктория Круглова

  • Александр Михайлов

  • Мария Савенкова

  • Ева Тыкке, Карина Графова

  • Елена Лейтис 

  • Андрей Пепелин

  • Анастасия Шацкая

  • Анастасия Яковлева

  • Маргарита Слипченкова

  • Сергей Полукаров

  • Иннокентий Проваторов

  • Игорь Горский, Виктория Горская

  • Светлана Башкирова, Андрей Башкиров 

  • Антон Семенов

  • Лада Климова, Ирина Фролова

  • Марина Арсеньева

  • Екатерина Галанова, Елена Гуревич

  • Екатерина Филиппова-Гребан, Евгений Филиппов, Галина Васинкевич

  • Екатерина Сидорова, Татьяна Соловьева

  • Каролина Гаспар

  • Михаил Домнин

  • Сергей Бороздин, Дмитрий Ананьичев

  • Ольга Пшеничная

Фотограф: Виталий Коликов

sobaka,
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