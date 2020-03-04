На площадке дилерского центра Harley-Davidson Lahta основательница ювелирной марки Akillis Каролина Гаспар представила бриллианты в новом дерзком стиле – британском глэм-роке. Поклонники кожаных курток и шипов в комбинации с элементами легкого гламура за один вечер пополнили виш-лист моделями мотоциклов и люкс-украшениями ювелирного дома. Примерить рок-коллекцию и новое амплуа пришли бизнесмен Евгений Гуревич, стилист Татьяна Тангирова, благотворитель Екатерина Смольникова и другие.
Glam Rock вечеринка бутика Gold Union
-
Каролина Гаспар
-
-
Евгений Гуревич, Елена Гуревич
-
-
-
-
-
Давид Коти
-
-
Екатерина Лазаренко
-
Сергей Полукаров
-
Иннокентий Проваторов
-
Игорь Горский, Виктория Горская
-
Светлана Башкирова, Андрей Башкиров
-
-
Антон Семенов
-
Лада Климова, Ирина Фролова
-
Марина Арсеньева
-
Екатерина Галанова, Елена Гуревич
Фотограф: Виталий Коликов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.