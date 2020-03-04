Glam Rock вечеринка бутика Gold Union

На площадке дилерского центра Harley-Davidson Lahta основательница ювелирной марки Akillis Каролина Гаспар представила бриллианты в новом дерзком стиле – британском глэм-роке. Поклонники кожаных курток и шипов в комбинации с элементами легкого гламура за один вечер пополнили виш-лист моделями мотоциклов и люкс-украшениями ювелирного дома. Примерить рок-коллекцию и новое амплуа пришли бизнесмен Евгений Гуревич, стилист Татьяна Тангирова, благотворитель Екатерина Смольникова и другие.