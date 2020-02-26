Паблик-ток с театральным режиссером Константином Богомоловым

В отеле Four Seasons Hotel Lion Palace прошел творческий вечер режиссера и художественного руководителя театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Светскому обозревателю газеты Коммерсантъ Евгении Миловой поэт рассказал о том, где черпает психическую энергию, как использует исповедальность для манипуляции людьми и почему искусство стало суррогатом жизни.