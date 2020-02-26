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Паблик-ток с театральным режиссером Константином Богомоловым

В отеле Four Seasons Hotel Lion Palace прошел творческий вечер режиссера и художественного руководителя театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Светскому обозревателю газеты Коммерсантъ Евгении Миловой поэт рассказал о том, где черпает психическую энергию, как использует исповедальность для манипуляции людьми и почему искусство стало суррогатом жизни.

  • Наталия Спирина-Цебоева, Азамат Цебоев

  • Игорь Дю 

  • Анастасия Бобкова, Елена Шерстнева, Мария Пивторак

  • Екатерина Шариф

  • Нина Ботерашвили

  • Тимофей Зудин

  • Лина Хрипункова

  • Анна Кникст, Ирина Егорова, Константин Павшуков, Анастасия Груздева

  • Вячеслав Поленов

  • Светлана Ленчик

  • Ирина Кан

  • Наталья Кожина, Юлия Писарева

  • Дмитрий Борисов, Ольга Борисова

  • Дмитрий Симонов

  • Владимир Борисенко

Фотограф: Лиза Медунецкая

sobaka,
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