В отеле Four Seasons Hotel Lion Palace прошел творческий вечер режиссера и художественного руководителя театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Светскому обозревателю газеты Коммерсантъ Евгении Миловой поэт рассказал о том, где черпает психическую энергию, как использует исповедальность для манипуляции людьми и почему искусство стало суррогатом жизни.
Паблик-ток с театральным режиссером Константином Богомоловым
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Юлия Бекетова, Юрий Зинченко, Андрей Кузьмин, Елена Строкан
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Елена Горбунова
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Евгения Букато
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Фотограф: Лиза Медунецкая
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