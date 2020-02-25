Вечер «Пианиссимо» с Константином Емельяновым

Новым гостем традиционного фортепьянного вечера в Большом итальянском просвете Эрмитажа стал Константин Емельянов – лауреат III премии Международного конкурса им. П. И. Чайковского и ученик гениального пианиста Сергея Доренского. Исторические интерьеры впервые услышали «Пастораль» Бетховена, романс и ноктюрн Петра Чайковского.

После завершения программы «Allegro molto vivace» из симфонии № 6 гости вечера отправились поздравлять артиста на закрытый коктейль в лобби-бар Гранд Отеля Европа. Обсудить «интеллектуальный пианизм» молодого музыканта собрались директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара, писательница Ирада Вовненко и журналиста Геннадия Йозефавичуса.