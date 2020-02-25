18+

Вечер «Пианиссимо» с Константином Емельяновым

Новым гостем традиционного фортепьянного вечера в Большом итальянском просвете Эрмитажа стал Константин Емельянов – лауреат III премии Международного конкурса им. П. И. Чайковского и ученик гениального пианиста Сергея Доренского. Исторические интерьеры впервые услышали «Пастораль» Бетховена, романс и ноктюрн Петра Чайковского.

После завершения программы «Allegro molto vivace» из симфонии № 6 гости вечера отправились поздравлять артиста на закрытый коктейль в лобби-бар Гранд Отеля Европа. Обсудить «интеллектуальный пианизм» молодого музыканта собрались директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара, писательница Ирада Вовненко и журналиста Геннадия Йозефавичуса.

  • Саша Карпова, Вячеслав Мухин
  • Dj Sahaj

  • Нина Квасняк, Александра Диденко

  • Евгений Куковеров

  • Ксения Подойницына

  • Александра Балаева

  • Элина Гуревич

  • Татьяна Соколова

  • Павел Елисеев

  • Елена Горбунова

  • Злата Курилова

  • Наталья Бирженюк

  • Кристина Федорова, Яна Меньшикова

  • Анастасия Графеева

  • Кирилл Покровский, Ольга Покровская

  • Мария Клюкина

Фотограф: Дмитрий Колесов

sobaka,
Комментарии

Наши проекты