Открытие сигарного клуба в комплексе «Привилегия»

Руководители компании «Еврострой» Оксана и Валерий Кравцовы подарили гостям несколько годовых сертификатов на посещение лаунжа, а после принимали поздравления на коктейле. В баре специально для вечера разработали меню под руководством шеф-повара Людмилы Жалниной – участницы ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» от журнала «Собака.ru».