В комплексе «Привелегия» на Крестовском острове заработал сигарный клуб, первым в городе получивший международную лицензию Habanos Lounge. На церемонии открытия бренд-амбассадор Habanos, блогер и адепт табачной культуры Дмитрий Друца рассказал об «английской» концепции нового клуба, а также его сердце – хьюмидоре, создающим идеальные условия для хранения сигар.
Открытие сигарного клуба в комплексе «Привилегия»
-
-
Эдуард Попадюшкин, Ольга Невская
-
Вадим Сагалаев, Елена Сагалаева
-
Дарья Петрушина
-
Ольга Ребайн
-
Ирина Веселова, Дмитрий Дубинин
-
Леонид Лифшиц
-
Дмитрий Друца, Екатерина Шибикина
-
Руководители компании «Еврострой» Оксана и Валерий Кравцовы подарили гостям несколько годовых сертификатов на посещение лаунжа, а после принимали поздравления на коктейле. В баре специально для вечера разработали меню под руководством шеф-повара Людмилы Жалниной – участницы ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» от журнала «Собака.ru».
-
Валерия Панова
-
Павел Тимохин
-
Полина Сагалаева
-
Сергей Прямицын
-
Регина Долинская
-
Дмитрий Бендюжик
-
Александр Яхонов, Владимир Абрамов
-
-
Оксана Кравцова, Валерий Кравцов
Фотограф: Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.