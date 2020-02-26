18+

Открытие сигарного клуба в комплексе «Привилегия»

В комплексе «Привелегия» на Крестовском острове заработал сигарный клуб, первым в городе получивший международную лицензию Habanos Lounge. На церемонии открытия бренд-амбассадор Habanos, блогер и адепт табачной культуры Дмитрий Друца рассказал об «английской» концепции нового клуба, а также его сердце – хьюмидоре, создающим идеальные условия для хранения сигар.

  • Оксана Кравцова

  • Эдуард Попадюшкин, Ольга Невская 

  • Вадим Сагалаев, Елена Сагалаева

  • Дарья Петрушина

  • Ольга Ребайн

  • Ирина Веселова, Дмитрий Дубинин

  • Леонид Лифшиц

  • Дмитрий Друца, Екатерина Шибикина

Руководители компании «Еврострой» Оксана и Валерий Кравцовы подарили гостям несколько годовых сертификатов на посещение лаунжа, а после принимали поздравления на коктейле. В баре специально для вечера разработали меню под руководством шеф-повара Людмилы Жалниной – участницы ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» от журнала «Собака.ru».

  • Валерия Панова

  • Павел Тимохин

  • Полина Сагалаева

  • Сергей Прямицын

  • Регина Долинская

  • Дмитрий Бендюжик

  • Александр Яхонов, Владимир Абрамов

  • Оксана Кравцова, Валерий Кравцов

  • Ольга Ребайн, Ирина Веселова

  • Алина Косенко

  • Сергей Стрельченко, Александр Звягинцев

  • Марина Суворова

  • Михаил Пашаев

  • Константин Севенард 

  • Марина Чернова

  • Олег Петрушин, Дарья Петрушина

Фотограф: Дмитрий Колесов, Анастасия Большакова

Leontiy Kasatkin,
Комментарии

Наши проекты