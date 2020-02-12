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Мария Миронова на вечере «Чтения со смыслом»

В домашнем театре князей Юсуповых состоялась премьера проекта писателя и продюсера Ирады Вовненко «Чтения со смыслом». Со сцены, видевшей выступления Федора Шаляпина и Анны Павловой, прозвучали рассказы из нового сборника Ирады «Отражение» в исполнении обладательницы двух «Золотых орлов» Марии Мироновой и автора.

А после к чтецам присоединились президент группы RBI Эдуард Тиктинский и писатель Андрей Аствацатуров, которые вместе со зрителями обсудили философскую категорию счастья. Что становится его источником — искренняя любовь или умение наслаждаться моментом — до конца выяснить не удалось, однако все участники дискуссии были едины в одном — счастливыми нас делают самые простые вещи.

  • Хельга Фэт

  • Ксения Гаврилюк, Валерий Гаврилюк

Фотограф: Михаил Вильчук

Leontiy Kasatkin,
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