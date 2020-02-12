В домашнем театре князей Юсуповых состоялась премьера проекта писателя и продюсера Ирады Вовненко «Чтения со смыслом». Со сцены, видевшей выступления Федора Шаляпина и Анны Павловой, прозвучали рассказы из нового сборника Ирады «Отражение» в исполнении обладательницы двух «Золотых орлов» Марии Мироновой и автора.
Мария Миронова на вечере «Чтения со смыслом»
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Оксана Кравцова, Татьяна Проворная
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Ольга Довгарь, Елизавета Довгарь
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Нина Кукурузова, Павел Филимоненок
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Юлия Хельд
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Анастасия Контарович, Вадим Бордюг
А после к чтецам присоединились президент группы RBI Эдуард Тиктинский и писатель Андрей Аствацатуров, которые вместе со зрителями обсудили философскую категорию счастья. Что становится его источником — искренняя любовь или умение наслаждаться моментом — до конца выяснить не удалось, однако все участники дискуссии были едины в одном — счастливыми нас делают самые простые вещи.
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Александра Федорова
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Анна Гущина, Михаил Гущин
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Екатерина Дьячук, Александра Федотова
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Юлия Фесенко
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Ольга Чепурова, Алексей Шевченко
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Янина Шац
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Ульяна Туник, Ольга Бакшеева
Фотограф: Михаил Вильчук
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