Мария Миронова на вечере «Чтения со смыслом»

А после к чтецам присоединились президент группы RBI Эдуард Тиктинский и писатель Андрей Аствацатуров, которые вместе со зрителями обсудили философскую категорию счастья. Что становится его источником — искренняя любовь или умение наслаждаться моментом — до конца выяснить не удалось, однако все участники дискуссии были едины в одном — счастливыми нас делают самые простые вещи.