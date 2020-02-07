Закрытый ужин участников «Клуба Первых» в Marina Gisich Gallery

Специально для участников «Клуба Первых» прошла экскурсия по закрытой части Marina Gisich Gallery. В пространстве, где хранится коллекция, а также экспонируются новые работы художников, гостей встречала Марина Гисич: владелица галереи рассказала о коммерческой составляющей арт-бизнеса, а также о своей жизни в искусстве и с искусством. Топ-менеджеры и владельцы крупного бизнеса познакомились с выставкой Глеба Богомолова, а после были приглашены в квартиру галеристки на ужин.