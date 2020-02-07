Специально для участников «Клуба Первых» прошла экскурсия по закрытой части Marina Gisich Gallery. В пространстве, где хранится коллекция, а также экспонируются новые работы художников, гостей встречала Марина Гисич: владелица галереи рассказала о коммерческой составляющей арт-бизнеса, а также о своей жизни в искусстве и с искусством. Топ-менеджеры и владельцы крупного бизнеса познакомились с выставкой Глеба Богомолова, а после были приглашены в квартиру галеристки на ужин.
Закрытый ужин участников «Клуба Первых» в Marina Gisich Gallery
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Мария Сергеева
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Антон Ларкин
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Анна Тальянова, Андрей Ведерников
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Юлия Кузнецова
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Мария Шевченко
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Наталья Полунина
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Лилия Нечаева
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Виталий Калашников
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Анна Солюлева, Сергей Сергеев, Мария Кондратьева
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Ольга Скрит
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Екатерина Поташова
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Марина Гисич, Мария Сергеева, Алия Мурашова
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Анастасия Коннова, Игорь Коннов
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Полина Беловер
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Екатерина Исмагилова
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Лариса Бартош
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Кристина Василевская
Фотограф: Михаил Вильчук
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