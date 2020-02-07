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Закрытый ужин участников «Клуба Первых» в Marina Gisich Gallery

Специально для участников «Клуба Первых» прошла экскурсия по закрытой части Marina Gisich Gallery. В пространстве, где хранится коллекция, а также экспонируются новые работы художников, гостей встречала Марина Гисич: владелица галереи рассказала о коммерческой составляющей арт-бизнеса, а также о своей жизни в искусстве и с искусством. Топ-менеджеры и владельцы крупного бизнеса познакомились с выставкой Глеба Богомолова, а после были приглашены в квартиру галеристки на ужин. 

  • Марина Гисич

  • Мария Сергеева

  • Антон Ларкин

  • Анна Тальянова, Андрей Ведерников

  • Юлия Кузнецова 

  • Мария Шевченко

  • Наталья Полунина

  • Лилия Нечаева

  • Виталий Калашников

  • Анна Солюлева, Сергей Сергеев, Мария Кондратьева

  • Ольга Скрит

  • Екатерина Поташова

  • Марина Гисич, Мария Сергеева, Алия Мурашова

  • Анастасия Коннова, Игорь Коннов

  • Полина Беловер

  • Екатерина Исмагилова

  • Лариса Бартош

  • Кристина Василевская

Фотограф: Михаил Вильчук

Leontiy Kasatkin,
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