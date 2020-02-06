Поздравляем и аплодируем стоя: Гранд Отелю Европа — 145! Гостиница все эти годы оставалась по-настоящему «гранд», а в день юбилея еще раз позволила убедиться в собственном совершенстве. Жемчужина международной коллекции Belmond, несмотря на почтенный возраст, устроила карнавал сразу на трех этажах.
Гости 145-летия Гранд Отеля Европа
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Свен Геферс
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Сергей Макаров, Галина Макарова
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Михаил Стацюк, Виктория Арзамасцева
Верный маршрут блистательная публика обнаружила и без компаса: через лобби, где угощали шампанским из 15-литровой бутылки, в «Мезонин» — слушать мелодии из «Риголетто» в живом исполнении. Опера Джузеппе Верди, как ничто, вдохновляет на создание искусства, поэтому после концерта гости стали героями обложки журнала «Собака.ru». Но пока благодаря специальной фотозоне.
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Гурам Шенгелия, Анна Хачатурян, Светлана Шенгелия
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Федор Болтин, Виктория Арзамасцева
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Станислав Ершов
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Татьяна Мейлунас
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Сбежать с праздника раньше, не попробовав ни один из 145-и кусков торта, было невозможно: во-первых, путь к гардеробу охранял опасных размеров бегемот (без поводка!), а во-вторых, работа знаменитых кондитеров вышла особенно удачно. Самые выносливые продолжили чествовать команду отеля до глубокой ночи в баре под акустическое фортепиано.
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Елена Ширшова
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Виталий Кутепов, Татьяна Кутепов, Наталья Серова
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Татьяна Желеба
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Борис Можаев, Александра Лукина
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Алексей Поляков
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Татьяна Попова
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Светлана Клюева, Юлия Пашковская
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Жанна Герцовская, Алиса Герцовская
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Ольга Зелинская
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Оксана Бондарчук
Фотографы: Михаил Вильчук, Дмитрий Колесов
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