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Гости 145-летия Гранд Отеля Европа

Поздравляем и аплодируем стоя: Гранд Отелю Европа — 145! Гостиница все эти годы оставалась по-настоящему «гранд», а в день юбилея еще раз позволила убедиться в собственном совершенстве. Жемчужина международной коллекции Belmond, несмотря на почтенный возраст, устроила карнавал сразу на трех этажах.

Верный маршрут блистательная публика обнаружила и без компаса: через лобби, где угощали шампанским из 15-литровой бутылки, в «Мезонин» — слушать мелодии из «Риголетто» в живом исполнении. Опера Джузеппе Верди, как ничто, вдохновляет на создание искусства, поэтому после концерта гости стали героями обложки журнала «Собака.ru». Но пока благодаря специальной фотозоне.

Сбежать с праздника раньше, не попробовав ни один из 145-и кусков торта, было невозможно: во-первых, путь к гардеробу охранял опасных размеров бегемот (без поводка!), а во-вторых, работа знаменитых кондитеров вышла особенно удачно. Самые выносливые продолжили чествовать команду отеля до глубокой ночи в баре под акустическое фортепиано.

  • Елена Ширшова

  • Виталий Кутепов, Татьяна Кутепов, Наталья Серова

  • Татьяна Желеба

  • Борис Можаев, Александра Лукина

  • Алексей Поляков

  • Татьяна Попова

  • Светлана Клюева, Юлия Пашковская

  • Жанна Герцовская, Алиса Герцовская

  • Ольга Зелинская

  • Оксана Бондарчук

Гранд Отелю Европа – 145 лет: «Собака.ru» вспоминает историю легендарной гостиницы

  • Вячеслав Мухин, Любовь Гладштейн, Алексей Миронов

  • Елена Светлова, Василий Бутузов 

  • Екатерина Васильева

  • Олег Белецкий

  • Александр Иорданов

  • Александра Березовская

  • Никита Архипов

  • Алина Васильева

  • Марина Никулова

  • Полина Колосовская

  • Анна Орлова

  • Юлия Лобач

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    Елизавета Довгарь
     

  • Екатерина Коваленко, Алена Воробьева 

  • Ирина Грищук

  • Марина Арсеньева

  • Наталья Грозная, Дмитрий Грозный

  • Юрий Ефимов

  • Вероника Диденко, Кристина Никифорова

  • Наталья Токмакова

  • Елена Чепельникова

  • Екатерина Андреева

  • Елена Суркова

  • Елена Шнайдер, Мария Кочнева

  • Наталья Иванова, Юлия Белозерова

  • Кристина Железнова

  • Екатерина Матвеева

  • Нана Гвичия

  • Арина Ходакова, Валентина Тямушева

  • Ирина Пономаренко

  • Анна Иванова, Алексей Иванов

  • Ксения Годунова

  • Нина Бови

Фотографы: Михаил Вильчук, Дмитрий Колесов

Leontiy Kasatkin,
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