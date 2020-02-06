Гости 145-летия Гранд Отеля Европа

Сбежать с праздника раньше, не попробовав ни один из 145-и кусков торта, было невозможно: во-первых, путь к гардеробу охранял опасных размеров бегемот (без поводка!), а во-вторых, работа знаменитых кондитеров вышла особенно удачно. Самые выносливые продолжили чествовать команду отеля до глубокой ночи в баре под акустическое фортепиано.