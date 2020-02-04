День рождения основателя модного бренда 404 Not Found традиционно возможность встретить «плавильный котел» из дизайнеров, фотографов, рестораторов, зож-гуру, блогеров, продюсеров, музыкантов и стилистов. Поздравить Алену Феликсову в ресторан Kuznyahouse пришли генпродюсер «Радио Рекорд» Андрей Резников, фотограф Антон Рудзат, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина и другие. Многие гости любезно добавили в образ пару элементов 404 Not Found, но самых преданных поклонников таланта Алены можно было узнать по сочетанию тотал-лука и любимых роз именинницы в руках. А появление торта с надписью «Вечная молодость» вызвало особенный ажиотаж — магия!
День рождения основателя 404 Not Found Алены Феликсовой
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Алена Феликсова, Алиса Шорникова, Лидия Замкова
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Антон Рудзат, Ксения Гощицкая, Маргарита Богаутдинова
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Екатерина Некипелова
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Марина Малова
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Мария Грудина, Елизавета Гусевская (Фэшн-блогер), Эльмира Тулебаева
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Марина Кривенко
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Наталья Фомина
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Алена Феликсова, Алиса Шорникова
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Оксана Рейх
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Лидия Замкова
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