День рождения основателя 404 Not Found Алены Феликсовой

День рождения основателя модного бренда 404 Not Found традиционно возможность встретить «плавильный котел» из дизайнеров, фотографов, рестораторов, зож-гуру, блогеров, продюсеров, музыкантов и стилистов. Поздравить Алену Феликсову в ресторан Kuznyahouse пришли генпродюсер «Радио Рекорд» Андрей Резников, фотограф Антон Рудзат, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина и другие. Многие гости любезно добавили в образ пару элементов 404 Not Found, но самых преданных поклонников таланта Алены можно было узнать по сочетанию тотал-лука и любимых роз именинницы в руках. А появление торта с надписью «Вечная молодость» вызвало особенный ажиотаж — магия!