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Гости коктейля с Жан-Полем Готье в «Астории»

Жан-Поль Готье, недавно объявивший о завершении 50-летней карьеры в моде, приехал с гастролями в Петербург. За день до российской премьеры Fashion Freak Show блистательная публика собралась в отеле «Астория», чтобы лично поприветствовать кутюрье.

Город для первого показа был выбран со снайперской точностью: к фрик-шоу петербуржец особенно привычен, в чем визитеры легко убедились на коктейле. Безукоризненно дресс-коду Fashion Freak подчинился сам дизайнер, элегантно просочетавший треники со смокингом, а также благотворитель Екатерина Смольникова, писатель Ирина Оганова, создатель собственного бренда одежды Юлия Матвиенко и многие другие. Гости подготовили творческую команду проекта к встрече с нордическим характером и подняли бокалы за великий и могучий Haute Couture. 

Фотографы: Михаил Вильчук, Денис Денисов

Leontiy Kasatkin,
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