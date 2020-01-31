Гости коктейля с Жан-Полем Готье в «Астории»

Город для первого показа был выбран со снайперской точностью: к фрик-шоу петербуржец особенно привычен, в чем визитеры легко убедились на коктейле. Безукоризненно дресс-коду Fashion Freak подчинился сам дизайнер, элегантно просочетавший треники со смокингом, а также благотворитель Екатерина Смольникова, писатель Ирина Оганова, создатель собственного бренда одежды Юлия Матвиенко и многие другие. Гости подготовили творческую команду проекта к встрече с нордическим характером и подняли бокалы за великий и могучий Haute Couture.