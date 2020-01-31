Жан-Поль Готье, недавно объявивший о завершении 50-летней карьеры в моде, приехал с гастролями в Петербург. За день до российской премьеры Fashion Freak Show блистательная публика собралась в отеле «Астория», чтобы лично поприветствовать кутюрье.
Гости коктейля с Жан-Полем Готье в «Астории»
-
Жан-Поль Готье
-
-
-
-
-
Жан-Поль Готье
-
Константин Жмуро
Город для первого показа был выбран со снайперской точностью: к фрик-шоу петербуржец особенно привычен, в чем визитеры легко убедились на коктейле. Безукоризненно дресс-коду Fashion Freak подчинился сам дизайнер, элегантно просочетавший треники со смокингом, а также благотворитель Екатерина Смольникова, писатель Ирина Оганова, создатель собственного бренда одежды Юлия Матвиенко и многие другие. Гости подготовили творческую команду проекта к встрече с нордическим характером и подняли бокалы за великий и могучий Haute Couture.
-
-
-
Федор Болтин, Виктория Арзамасцева
-
-
-
-
Николай Яблонский, Алексей Ким, Юлия Хельд
-
-
-
-
-
Ольга Пескова
-
Жан-Поль Готье
-
Наталья Шатрова
-
Анна Михайлова
-
Светлана Смирнова
-
Максим Лангуев (дизайнер), Виктор Романовский
-
Ксения Шевченко
-
-
Виктория Печенкина
Фотографы: Михаил Вильчук, Денис Денисов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.