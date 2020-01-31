В Namegallery открылась выставка лидера объединения «Новые городские художники»

В Namegallery открылась выставка негласного лидера объединения авторов с особой ментальностью «Новые городские». Художница Zoika представляет направление примитивизма: ее живопись наполнена наивными сюжетами и образами и является своего рода зашифрованным посланием. Увидеть искусство в «чистом» виде, которым движут неподвластные контролю переживания, пришли коллекционер Денис Химиляйне, художник Леонид Цхе, создатель видеоблога «Artпатруль» Юрий Омельченко и другие.