В Namegallery открылась выставка негласного лидера объединения авторов с особой ментальностью «Новые городские». Художница Zoika представляет направление примитивизма: ее живопись наполнена наивными сюжетами и образами и является своего рода зашифрованным посланием. Увидеть искусство в «чистом» виде, которым движут неподвластные контролю переживания, пришли коллекционер Денис Химиляйне, художник Леонид Цхе, создатель видеоблога «Artпатруль» Юрий Омельченко и другие.
В Namegallery открылась выставка лидера объединения «Новые городские художники»
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Юрий Омельченко, Екатерина Андреева
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Дмитрий Ветков, Оксана Корнеева, Станислав Корнеев
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Леонид Цхе, Анна Якубова
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Джулиано Дикапуа
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Игорь Суханов
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Наталья Панкова
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Наталья Ершова
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