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В Namegallery открылась выставка лидера объединения «Новые городские художники»

В Namegallery открылась выставка негласного лидера объединения авторов с особой ментальностью «Новые городские». Художница Zoika представляет направление примитивизма: ее живопись наполнена наивными сюжетами и образами и является своего рода зашифрованным посланием. Увидеть искусство в «чистом» виде, которым движут неподвластные контролю переживания, пришли коллекционер Денис Химиляйне, художник Леонид Цхе, создатель видеоблога «Artпатруль» Юрий Омельченко и другие.

  • Юрий Омельченко, Екатерина Андреева

  • Дмитрий Ветков, Оксана Корнеева, Станислав Корнеев

  • Леонид Цхе, Анна Якубова

  • Джулиано Дикапуа

  • Стас Багс

  • Игорь Суханов

  • Наталья Панкова

  • Наталья Ершова

  • Максим Свищев

  • Сергей Кузьмищев

  • Валерий Горин

  • Владимир Абих

  • Кирилл Авелев

  • Евгения Штиль

Leontiy Kasatkin,
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