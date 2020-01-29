Премьера второго сезона «Содержанок» в Crave Theatre Moscow

После феноменального триумфа первого сезона сериала «Содержанки» Константин Богомолов ожидаемо принялся за работу над продолжением «Уотергейта» светской Москвы. На этот раз — в статусе шоураннера проекта, отдав режиссуру выдвиженцу на «Оскар» Дарье Жук. Увидеть результат работы нового творческого союза почетных гостей пригласили на закрытую премьеру в театр-кабаре Сrave.