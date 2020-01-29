После феноменального триумфа первого сезона сериала «Содержанки» Константин Богомолов ожидаемо принялся за работу над продолжением «Уотергейта» светской Москвы. На этот раз — в статусе шоураннера проекта, отдав режиссуру выдвиженцу на «Оскар» Дарье Жук. Увидеть результат работы нового творческого союза почетных гостей пригласили на закрытую премьеру в театр-кабаре Сrave.
Премьера второго сезона «Содержанок» в Crave Theatre Moscow
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Дарья Мороз, Александра Ребенок, Владимир Мишуков, Ольга Сутулова, Александр Кузнецов
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Дарья Мороз, Сабина Ахмедова
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Александра Ревенко
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Александра Ребенок
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Владимир Мишуков
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Ольга Сутулова
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Ирина Старшенбаум
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Надежда Оболенцева
Открывал вечер номер артистки кабаре, а после показа первой серии телеведущая Ксения Собчак, актер Никита Ефремов, художник Андрей Бартенев, продюсер Нателла Крапивина и другие стали свидетелями танца Дарьи Мороз под песню «Знаешь» в исполнении Сабины Ахмедовой. Единогласно отдав приз за самое эротичные движения бедрами актрисе, блистательная публика до конца афтепати обсуждала, как выжить среди этой смертной любви.
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Снежанна Георгиева
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Ирина Сосновая, Александр Мишуков
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Яна Расковалова, Вадим Расковалов
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Екатерина Одинцова
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Павел Табаков
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Светлана Устинова
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Вера Панфилова
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Ксения Собчак, Яна Расковалова, Константин Богомолов, Михаил Друян, Вадим Расковалов
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Татьяна Мингалимова
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Анастасия Белочкина
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Екатерина Варнава
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Евгений Морозов, Маруся Зыкова
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Ясмина Муратович
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Александр Арутюнов
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Айдан Салахова
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