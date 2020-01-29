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Премьера второго сезона «Содержанок» в Crave Theatre Moscow

После феноменального триумфа первого сезона сериала «Содержанки» Константин Богомолов ожидаемо принялся за работу над продолжением «Уотергейта» светской Москвы. На этот раз — в статусе шоураннера проекта, отдав режиссуру выдвиженцу на «Оскар» Дарье Жук. Увидеть результат работы нового творческого союза почетных гостей пригласили на закрытую премьеру в театр-кабаре Сrave.

Открывал вечер номер артистки кабаре, а после показа первой серии телеведущая Ксения Собчак, актер Никита Ефремов, художник Андрей Бартенев, продюсер Нателла Крапивина и другие стали свидетелями танца Дарьи Мороз под песню «Знаешь» в исполнении Сабины Ахмедовой. Единогласно отдав приз за самое эротичные движения бедрами актрисе, блистательная публика до конца афтепати обсуждала, как выжить среди этой смертной любви.

  • Екатерина Варнава

  • Евгений Морозов, Маруся Зыкова

  • Ясмина Муратович

  • Александр Арутюнов

  • Ксения Чилингарова

  • Айдан Салахова

Leontiy Kasatkin,
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