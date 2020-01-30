Гости презентации Flor et Lavr на Парижской неделе высокой моды

Фрол Буримский показал в Париже первую женскую коллекцию «от-кутюр» своего бренда Frol et Lavr. Она посвящена традициям Русского Севера и получила название в честь города Каргополь в Архангельской области — колыбели культуры северных народов. Еще одним мощным источником вдохновения, по словам дизайнера, послужили фотографии британского портретиста Джулии Маргарет Камерон, изображавшей в своих работах персонажей из мифологии. Поздравить дебютанта в отель Hotêl de Crillion пришли журналисты Карин Ройтфельд, Лили Тэмплтон, Эми Вернер, глава Qatar Museums Мохаммед Аль Отман, телеведущая Эвелина Хромченко и другие.