Фрол Буримский показал в Париже первую женскую коллекцию «от-кутюр» своего бренда Frol et Lavr. Она посвящена традициям Русского Севера и получила название в честь города Каргополь в Архангельской области — колыбели культуры северных народов. Еще одним мощным источником вдохновения, по словам дизайнера, послужили фотографии британского портретиста Джулии Маргарет Камерон, изображавшей в своих работах персонажей из мифологии. Поздравить дебютанта в отель Hotêl de Crillion пришли журналисты Карин Ройтфельд, Лили Тэмплтон, Эми Вернер, глава Qatar Museums Мохаммед Аль Отман, телеведущая Эвелина Хромченко и другие.
Гости презентации Flor et Lavr на Парижской неделе высокой моды
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Фрол Буримский, Натали Фарман-Фарма
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Карин Ройтфельд, Мария Белик
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Эвелина Хромченко
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Фрол Буримский, Луи Филипп дэ Гагу
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Игорь Гаранин, Михаил Барышников
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Евгения Нагимова, Мария Белик, Карина Зайцева
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Фотограф: Абдула Артуев
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