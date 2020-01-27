Президент фонда «Шаг навстречу» Татьяна Зингаревич пригласила прекрасных Татьян отметить День Ангела в отеле Four Seasons. Именинницы, среди которых были дизайнер Котегова, директор БДТ Архипова, модель Неклюдова и флорист Тридворнова, обсудили семейные традиции праздника, поделились историями успешных женских бизнес-проектов и на год вперед распланировали свое участие в жизни благотворительного фонда.
Five o'clock с Татьяной Зингаревич в честь Татьяниного дня
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Татьяна Зингаревич, Светлана Шилина, Марина Лебедева
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Татьяна Тридворнова
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Татьяна Суровцева
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Татьяна Затравина
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Татьяна Понамарева
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Татьяна Шукюрова
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Фотограф: Дмитрий Колесов
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