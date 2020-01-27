Five o'clock с Татьяной Зингаревич в честь Татьяниного дня

Президент фонда «Шаг навстречу» Татьяна Зингаревич пригласила прекрасных Татьян отметить День Ангела в отеле Four Seasons. Именинницы, среди которых были дизайнер Котегова, директор БДТ Архипова, модель Неклюдова и флорист Тридворнова, обсудили семейные традиции праздника, поделились историями успешных женских бизнес-проектов и на год вперед распланировали свое участие в жизни благотворительного фонда.