Гости показа Жан-Поля Готье в Париже

Показ Жан-Поля Готье, завершивший Парижскую неделю моды, стал последним в карьере великого кутюрье. Фэшн-перфоманс задумали как ретроспективу творчества дизайнера: шоу состояло из множества отсылок к прошлым коллекциям, на подиум вышли музы ‎бренда Jean Paul Gaultier — Ирина Шейк, Дита фон Тиз, сестры Хадид и многие другие. А в партере театра Theatre du Chatelet ожидаемо собрались лидеры мировой индустрии моды и суперзвездные гости — смотрите их лучшие кадры в нашей подборке из соцсетей.