Отель «Астория» минувшим вторником чувствовал себя как никогда гармонично! Зимний сад наконец воссоединился с роялем и благодаря визиту молодых музыкантов наполнился мелодиями Шостаковича и Гайди. Специально для друзей отеля выступили воспитанники Дома музыки, чьи фамилии, пророчил худрук Сергей Ролдугин, через пару лет мы увидим на афишах крупнейших мировых залов. Пианистка Елизавета Украинская, гобонист Алексей Савинков и виолончелист Василий Степанов дали первый концерт из серии «Восходящие звезды классической музыки» и отправились принимать поздравления на коктейль в бар «Личфилд».
Концерт классической музыки в «Астории»
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Василий Степанов, Елизавета Украинская, Алексей Савинков
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Сергей Ролдугин
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Мадлена Аргун, Ольга Аргун
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Ирада Вовненко, Юлия Хельд
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Марина Арсеньева
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Вера Федорова, Герольд Хельд
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Наталья Дудий, Феликс Народицкий
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Ирина Орлова, Максим Ефимов
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Алексей Петров, Виктория Петрова
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Екатерина Дьячук
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Фотограф: Михаил Вильчук
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