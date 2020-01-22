Концерт классической музыки в «Астории»

Отель «Астория» минувшим вторником чувствовал себя как никогда гармонично! Зимний сад наконец воссоединился с роялем и благодаря визиту молодых музыкантов наполнился мелодиями Шостаковича и Гайди. Специально для друзей отеля выступили воспитанники Дома музыки, чьи фамилии, пророчил худрук Сергей Ролдугин, через пару лет мы увидим на афишах крупнейших мировых залов. Пианистка Елизавета Украинская, гобонист Алексей Савинков и виолончелист Василий Степанов дали первый концерт из серии «Восходящие звезды классической музыки» и отправились принимать поздравления на коктейль в бар «Личфилд».