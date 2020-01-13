5-летие студии Park by Osipchuk

Благодаря вечеринке в честь юбилея студии Park by Osipchuk мы знаем, что имела в виду Rihanna, призывавшая «светить как бриллиант». Поздравить арт-директора и основателя проекта Алексея Осипчука пришли все те, кто делает наш мир прекраснее: бьютиголики и их любимые ударники индустрии красоты, музыканты и фотографы, архитекторы и дизайнеры, топ-модели и представители мировых брендов. Среди гостей — солист группы Little Big Антон Лисов, певица Юлианна Караулова, блогер Мария Лесовая, дизайнер Вадим Че, фотограф Валентин Блох и многие-многие другие.