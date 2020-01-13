Благодаря вечеринке в честь юбилея студии Park by Osipchuk мы знаем, что имела в виду Rihanna, призывавшая «светить как бриллиант». Поздравить арт-директора и основателя проекта Алексея Осипчука пришли все те, кто делает наш мир прекраснее: бьютиголики и их любимые ударники индустрии красоты, музыканты и фотографы, архитекторы и дизайнеры, топ-модели и представители мировых брендов. Среди гостей — солист группы Little Big Антон Лисов, певица Юлианна Караулова, блогер Мария Лесовая, дизайнер Вадим Че, фотограф Валентин Блох и многие-многие другие.
5-летие студии Park by Osipchuk
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Анна Чернобаева, Анна Смирнова, Мария Туева
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Степа Марсель, Анастасия Косинская
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Галя Голованова, Виталий Пашенко
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Сергей Куренков
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Вадим Че, Сергей Елисеев
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Екатерина Пушкина
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Вадим Белов, Наталья Кондратьева
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Цветы и подарки от 400 приглашенных выстроились в декорацию для сетов Feodor Allright и Maiden Obey, импровизации джаз-дивы Эми Питерс и хедлайнера Степы Марселя, который выступил с премьерой нескольких песен группы «Марсель».
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Дарья Удалена, Адель Далал
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Алексей Власов, Виктория Бис, Данил Ярощук, Жанна Галай
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Дмитрий Игоревич
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Maiden Obey
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Айгуль Кхабирова
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Александр Часовских
Фотограф: Елизавета Медунецкая
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