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5-летие студии Park by Osipchuk

Благодаря вечеринке в честь юбилея студии Park by Osipchuk мы знаем, что имела в виду Rihanna, призывавшая «светить как бриллиант». Поздравить арт-директора и основателя проекта Алексея Осипчука пришли все те, кто делает наш мир прекраснее: бьютиголики и их любимые ударники индустрии красоты, музыканты и фотографы, архитекторы и дизайнеры, топ-модели и представители мировых брендов. Среди гостей — солист группы Little Big Антон Лисов, певица Юлианна Караулова, блогер Мария Лесовая, дизайнер Вадим Че, фотограф Валентин Блох и многие-многие другие.

Цветы и подарки от 400 приглашенных выстроились в декорацию для сетов Feodor Allright и Maiden Obey, импровизации джаз-дивы Эми Питерс и хедлайнера Степы Марселя, который выступил с премьерой нескольких песен группы «Марсель».

  • DJ Lizaveta

  • Feodor Allright

  • Алина Евтюгина

  • Анастасия Косинская, Сергей Беличенко

  • Анастасия Мелешина

  • Анастасия Пинаева

  • Светлана Тилишевская, Анастасия Холманских

  • Анна Мягкова

  • Анна Степанова, Bambi

  • Евгений Афанасьев

  • Гаянэ Оганесян

  • Валентин Мангушев

  • Роман Батраков 

  • Елена Баянова, Ксения Федорова 

  • Валерия Отинова

  • Виктория Чекаловец

  • Владимир Шутов

  • Дмитрий Билык

  • Дмитрий Мягков, Анна Мягкова

  • Кирилл Брюховецкий, Юлия Артемова

  • Кристина Селякова

  • Марьяна Герасимова, Тамара Григорьева

  • Надя Потимко

  • Полина Жукова

  • Рита Прокопьева, Валерия Отинова, Анастасия Пинаева

  • Руслан Тимофеев

  • Федор Волков, Валерия Кабанова, Дарья Белова

Фотограф: Елизавета Медунецкая

Leontiy Kasatkin,
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