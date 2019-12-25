Мы давно заподозрили Prada в объявлении бойкота мейнстриму и массовой культуре. И нашли подтверждение: по случаю выхода круизной коллекции Prada Resort 2020 коктейль устроили в канун католического Рождества. Никаких елей и свитеров с оленями! В этом сезоне Миучча Прада предлагает альтернативную точку зрения на хорошо знакомые вещи, а за основу берет бунтарскую простоту, элегантность как протест. Гости примерили образы для новогоднего путешествия на экватор и задержались послушать песни Adele в исполнении актрисы «Гоголь-центра» Риты Крон.
Коктейль в бутике Prada
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Рита Крон
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Рита Болдырева
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Мария Орт
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Евгения Мельникова
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Рита Крон
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Галина Певзнер
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Арина Туркина
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Жанна Герцовская, Ирина Куликова
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Наталья Кузнецова, Татьяна Будник
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Елена Василенко, Маргарита Дзюбенко
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Алиса Герцовская, Дарья Куликова
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Светлана Дьякова
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Наталья Сметкина
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Фотограф: Денис Денисов
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