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Коктейль в бутике Prada

Мы давно заподозрили Prada в объявлении бойкота мейнстриму и массовой культуре. И нашли подтверждение: по случаю выхода круизной коллекции Prada Resort 2020 коктейль устроили в канун католического Рождества. Никаких елей и свитеров с оленями! В этом сезоне Миучча Прада предлагает альтернативную точку зрения на хорошо знакомые вещи, а за основу берет бунтарскую простоту, элегантность как протест. Гости примерили образы для новогоднего путешествия на экватор и задержались послушать песни Adele в исполнении актрисы «Гоголь-центра» Риты Крон.

  • Арина Туркина

  • Жанна Герцовская, Ирина Куликова

  • Наталья Кузнецова, Татьяна Будник

  • Елена Василенко, Маргарита Дзюбенко

  • Алиса Герцовская, Дарья Куликова

  • Светлана Дьякова

  • Наталья Сметкина

Фотограф: Денис Денисов

Leontiy Kasatkin,
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