Коктейль в бутике Prada

Мы давно заподозрили Prada в объявлении бойкота мейнстриму и массовой культуре. И нашли подтверждение: по случаю выхода круизной коллекции Prada Resort 2020 коктейль устроили в канун католического Рождества. Никаких елей и свитеров с оленями! В этом сезоне Миучча Прада предлагает альтернативную точку зрения на хорошо знакомые вещи, а за основу берет бунтарскую простоту, элегантность как протест. Гости примерили образы для новогоднего путешествия на экватор и задержались послушать песни Adele в исполнении актрисы «Гоголь-центра» Риты Крон.