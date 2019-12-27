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Открытие галереи Ganga Group

Если поездка в новогодние праздники на Бали откладывается, Ganga Group советует внести традиции побережья в свой дом. Компания открыла в Петербурге первое представительство в двух частях: галерею с шелковыми коврами, скульптурами из Непала, поющими чашами и другими инструментами для выхода из колеса Сансары, а также интерьерную студию под руководством дизайнера Олеси Ивановой. На вечере в честь запуска проекта гости сделали первые заказы и обсудили влияние декора на душевное состояние.

  • Екатерина Сорока, Катрина Гайсина, Ольга Боглюкова, Анастасия Макеева 

  • Юлия Другова 

  • Мария Максимова, Ольга Митиленко, Вера Бренер, Александра Шмаргуненко 

  • Ольга Шевцова, Юлия Кудрявцева

  • Олеся Саркисян, Дмитрий Азаров

  • Сергей Петров, Евгения Петрова

Фотограф: Дмитрий Логинов

Leontiy Kasatkin,
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