Максим Матвеев, Иван Янковский и Леонид Бичевин на премьере фильма «Союз спасения»

В «Ленинград Центре» показали петербургскую премьеру исторического экшена «Союз Спасения» об организаторах восстания 1825 года. Картину представили режиссер Андрей Кравчук, а также актеры, сыгравшие декабристов, — Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Иван Янковский и другие.