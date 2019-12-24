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Максим Матвеев, Иван Янковский и Леонид Бичевин на премьере фильма «Союз спасения»

 В «Ленинград Центре» показали петербургскую премьеру исторического экшена «Союз Спасения» об организаторах восстания 1825 года. Картину представили режиссер Андрей Кравчук, а также актеры, сыгравшие декабристов, — Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Иван Янковский и другие.

  • Елена Петухова, Инна Бехова

  • Иван Колесников

  • Варвара Гусинская

  • Александра Емельянова

Фотограф: Александр Попов

Leontiy Kasatkin,
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