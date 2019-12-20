Как прошла новогодняя елка с Ксенией Раппопорт

А сразу после премьеры состоялся благотворительный аукцион. Среди лотов — приглашение на спектакль «Вишневый сад» в МДТ и возможность обсудить его за кулисами вместе с артистами, спортивное занятие с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком и билеты на премьеру фильма Федора Бондарчука «Вторжение».

Все собранные средства будут переданы в благотворительный фонд «Дети-бабочки» и направлены на помощь семьям, которые каждый день вынуждены сталкиваться с огромным количеством препятствий. Даже в том, чтобы просто обнять своих детей.