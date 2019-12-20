На улице Рубинштейна сыграли благотворительную новогоднюю елку в пользу подопечных фонда «Дети-бабочки». Сценарием для спектакля Семена Александровского послужил настоящий праздник в детском саду Ленинграда в канун 1974-го года. Под музыку Виталия Козака актриса (а в этот вечер Баба Яга) Ксения Раппопорт, а также ее единомышленники водили хороводы, пели песни, читали стихи и устроили снежные сражения. Снегурочка Полина Толстун, заяц Марат Шемиунов, леший Владимир Варнава за лучшее прочтение и лучший костюм вручили специальный подарок.
Как прошла новогодняя елка с Ксенией Раппопорт
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Груша Петровская
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Жанна Морозова
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А сразу после премьеры состоялся благотворительный аукцион. Среди лотов — приглашение на спектакль «Вишневый сад» в МДТ и возможность обсудить его за кулисами вместе с артистами, спортивное занятие с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком и билеты на премьеру фильма Федора Бондарчука «Вторжение».
Все собранные средства будут переданы в благотворительный фонд «Дети-бабочки» и направлены на помощь семьям, которые каждый день вынуждены сталкиваться с огромным количеством препятствий. Даже в том, чтобы просто обнять своих детей.
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Анастасия Ким
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Вячеслав Зильберборд
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Александра Глазкова, Андрей Бабий
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Анна Ксенз
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Азамат Цебоев, Наталья Спирина-Цебоева
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Фотограф: Михаил Вильчук
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