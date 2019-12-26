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Новогодняя елка банка «Санкт-Петербург»

Европейская рождественская ярмарка , какой петербуржец ее знает и любит, на один вечер открылась в Доме Беггровых. Банк «Санкт-Петербург» перестроил пространство в сказочную площадь специально для детского праздника. Чтобы раскрыть секрет Нового года, юные гости вместе с Гарри Поттером, Мэри Поппинс, принцессами Эльзой и Анной путешествовали в поисках карты, выполняли задания и справлялись со злыми чарами. Триумфально открыв сейф с отгадкой, победители закружились в снежном шоу с любимыми героями.  

  • Евгений Иванников

  • Яков Гозман

  • Павел Станкевич, Ольга Александрова

  • Светлана Разыграева

  • Николай Хасиев

  • Анастасия Муковнина 

  • Сергей Крайнов

  • Александра Нелеп 

  • Екатерина Савкина, Алина Васильева

  • Александр Дьяков

  • Вячеслав Ермолин

  • Антон Белых

  • Андрей Чуев

  • Алексей Мельников

  • Вячеслав Ермолин, Алексей Ефремов

  • Александр Ткаченко

  • Александр Лебедев

Фотограф: Илья Круглянский

Leontiy Kasatkin,
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