Новогодняя елка банка «Санкт-Петербург»

Европейская рождественская ярмарка , какой петербуржец ее знает и любит, на один вечер открылась в Доме Беггровых. Банк «Санкт-Петербург» перестроил пространство в сказочную площадь специально для детского праздника. Чтобы раскрыть секрет Нового года, юные гости вместе с Гарри Поттером, Мэри Поппинс, принцессами Эльзой и Анной путешествовали в поисках карты, выполняли задания и справлялись со злыми чарами. Триумфально открыв сейф с отгадкой, победители закружились в снежном шоу с любимыми героями.