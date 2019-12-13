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Все гости премии «Собака.ru» Best Dressed 2019. Часть II

Все (без исключения!) фото главных фэшиониста города, которых чествовали на премии «Best Dressed в Петербурге» 2019, мы собрали 2-х частях. Смотрите самый полный фотоотчет с церемонии, а также его 1-ю часть — теперь без купюр!

Leontiy Kasatkin,
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