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День рождения ресторана Charlie

Вечеринка в Charlie выдалась по-настоящему грандиозной, ведь праздновали одновременно два события: 4-летие гастрономического кафе и день рождения его отца-основателя Юрия Манчука!

Вечер срежиссировали по мотивам фильма «Отель «Гранд Будапешт». Подобно портье Зеро Мустафа и его возлюбленной Агате гости погрузились в море розовых коробочек из кондитерской Mendl`s — мечта фотоголика. Но снимать происходящее долго не пришлось: за пульт встала директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая, а значит для фристайла на танцполе не понадобились даже любимые коктейли героев Уэса Андерсона. Остановить карнавал смогло только появление трехъярусного торта в форме уже знакомых Mendl`s. Уверяем — ненадолго! 

  • Максим Кривошеев 

  • Анастасия Куледжишвилли, Марина Савицкая

  • Анастасия Петрук

  • Анна Малинина

  • Жанна Политова

  • Gipsy Vova, Алия Красильчук
     

  • Надин Дорман, Анна Булычева

  • Тима Шоки

  • Иван Шкулипа

  • Алина Акинжала

  • Елена Никитина

  • Елена Фукс, Анна Можжухина

  • Мария Соломеина, Анита Папуш

  • Дмитрий Некрасов

  • Екатерина Пиль

  • Мария Савенкова

  • Елена Абрамова

  • Ксения Алексеева

  • Софья Онишко

  • Katti Star

  • Анастасия Недашковская

  • Кирилл Шишов

  • Полина Варфоломеева

  • Дарья Козлова, Ирина Козлова

  • Алена Носкова

  • Дмитрий Селкилайнен

  • Никита Безруков

  • Лидия Дубяга

Leontiy Kasatkin,
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