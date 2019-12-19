День рождения ресторана Charlie

Вечеринка в Charlie выдалась по-настоящему грандиозной, ведь праздновали одновременно два события: 4-летие гастрономического кафе и день рождения его отца-основателя Юрия Манчука!

Вечер срежиссировали по мотивам фильма «Отель «Гранд Будапешт». Подобно портье Зеро Мустафа и его возлюбленной Агате гости погрузились в море розовых коробочек из кондитерской Mendl`s — мечта фотоголика. Но снимать происходящее долго не пришлось: за пульт встала директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая, а значит для фристайла на танцполе не понадобились даже любимые коктейли героев Уэса Андерсона. Остановить карнавал смогло только появление трехъярусного торта в форме уже знакомых Mendl`s. Уверяем — ненадолго!