Максим Виторган, Арина и Анастасия Шевцовы, Виктория Газинская на праздновании Национального дня Катара

В «Метрополе» состоялся торжественный прием по случаю Национального дня Государства Катар. Погрузиться в культуру эмирата и поздравить посла Его Превосходительства Фахада Мохамедовича Аль-Аттыйя пришли представители дипломатических кругов, бизнеса и искусства.
Среди гостей были бизнесмен Виктор Вексельберг, исполнительный директор ММОМА Василий Церетели, дипломат Виктор Зубков, предприниматель Константин Андрикопулос, стилист Влад Лисовец, актер Максим Виторган, дизайнер Виктория Газинская, телеведущий Дмитрий Хрусталев и многие другие.
Деликатесы катарской кухни представила шеф Нуф Аль-Марри, чье кафе «Роза пустыни» представляет страну в Национальном музее Катара. В меню мадруба (тушеная в пряностях курица с овощами и рисом), маждбус (баранина с рисом), а также нутовый суп с красной смородиной, лимоном и кинзой. Авторские десерты подавались с зеленым арабским кофе на шафране.
На главной сцене зала расположился ансамбль Kymatic, музыканты весь вечер угощали гостей пряными музыкальными коктейлями, смешивая академическую музыку с этническим колоритом. Второй зал был отведен под лаундж-зону с джазовыми импровизациями Риада Маммадова и минималистическими произведениями трио Игоря Яковенко.
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