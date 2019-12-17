Максим Виторган, Арина и Анастасия Шевцовы, Виктория Газинская на праздновании Национального дня Катара

Деликатесы катарской кухни представила шеф Нуф Аль-Марри, чье кафе «Роза пустыни» представляет страну в Национальном музее Катара. В меню мадруба (тушеная в пряностях курица с овощами и рисом), маждбус (баранина с рисом), а также нутовый суп с красной смородиной, лимоном и кинзой. Авторские десерты подавались с зеленым арабским кофе на шафране.

На главной сцене зала расположился ансамбль Kymatic, музыканты весь вечер угощали гостей пряными музыкальными коктейлями, смешивая академическую музыку с этническим колоритом. Второй зал был отведен под лаундж-зону с джазовыми импровизациями Риада Маммадова и минималистическими произведениями трио Игоря Яковенко.