В резиденции К-2 прошел традиционный новогодний бал «Сказка за сказкой». Праздник, который вел шоумен Михаил Генделев, торжественно открылся появлением танцовщиц в образах королев. После показа детских платьев от дизайнера Ульяны Скопиновой юные гости отправились смотреть спектакль о рождественском чуде, а их родители — на конкурс «Самая красивая мама». Завершила вечер дискотека с волшебником на ковре-самолете и другими сказочными героями, а также любимое всеми снежное шоу.
Новогодний бал «Сказка за сказкой» в резиденции К-2
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Жанна Герцовская, Михаил Генделев, Ольга Заседателева
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Анастасия Контарович, Марина Инкина, Лев Зильберов
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Георгий Беликов
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Евгения Рывкина
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Зелимхан Зармаев
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Светлана Комолова, Владимир Комолов
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Мария Волкова
Фотограф: Дмитрий Колесов
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