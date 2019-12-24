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Новогодний бал «Сказка за сказкой» в резиденции К-2

В резиденции К-2 прошел традиционный новогодний бал «Сказка за сказкой». Праздник, который вел шоумен Михаил Генделев, торжественно открылся появлением танцовщиц в образах королев. После показа детских платьев от дизайнера Ульяны Скопиновой юные гости отправились смотреть  спектакль о рождественском чуде, а их родители — на конкурс «Самая красивая мама». Завершила вечер дискотека с волшебником на ковре-самолете и другими сказочными героями, а также любимое всеми снежное шоу.

  • Наталья Привалова, Тамара Баранова

  •  Елена Вагизова

  • Елена Узарашвили, Нодар Узарашвили

  • Ольга Левина, Римма Позднякова

  • Елена Анипир

  • Анна Иванова

  • Оксана Миропольская

Фотограф: Дмитрий Колесов

Leontiy Kasatkin,
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