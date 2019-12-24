Новогодний бал «Сказка за сказкой» в резиденции К-2

В резиденции К-2 прошел традиционный новогодний бал «Сказка за сказкой». Праздник, который вел шоумен Михаил Генделев, торжественно открылся появлением танцовщиц в образах королев. После показа детских платьев от дизайнера Ульяны Скопиновой юные гости отправились смотреть спектакль о рождественском чуде, а их родители — на конкурс «Самая красивая мама». Завершила вечер дискотека с волшебником на ковре-самолете и другими сказочными героями, а также любимое всеми снежное шоу.