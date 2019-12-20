Открытие выставки Глеба Богомолова в Marina Gisich Gallery

Вернисаж продолжился праздничным ужином в гостинице «Астория». В ее коллекции, как и в других резидентах сети Rocco Forte по всему миру, уже есть произведения Глеба Богомолова из серии «Портреты мифических героев» — основы экспозиции «Герой». Обсудить наследие одного из лидеров неофициального искусства Ленинграда пришли вдова художника Татьяна Богомолова, галеристка Марина Гисич с супругом Жаном Габриелем Аркерос, коллекционеры Сергей Лимонов, Игорь Суханов и Вероника Березина, глава Nob Agency Эмиль Сафаров и другие.