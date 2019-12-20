Галерея современного искусства Marina Gisich отпраздновала 19-летие сразу двумя открытиями: выставки Глеба Богомолова и нового выставочного пространства — двухзального «белого куба» с панорамными окнами на набережную Фонтанки. Совпадение не случайно: персональный проект художника «Анонимный портрет» Марина Гисич, тогда еще начинающая галеристка, показывала в 2002 году и до сих пор считает начало работы с Богомоловым ключевым моментом своей карьеры.
Открытие выставки Глеба Богомолова в Marina Gisich Gallery
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Марина Гисич, Павел Богомолов-Челюскин, Татьяна Богомолова
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Наталья Шарипина, Константин Шарипин
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Кристина Василевская, Юлия Вяткина
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Константин Сухенко
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Александра Генералова, Юлия Кузнецова
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Анна Сашина
Оценить живопись, графику и арт-объекты собрались друзья галереи, среди которых коллекционеры Наталья и Константин Шарипины, продюсер Станислав Ершов, исполнительный директор фонда «Про арте» Елена Коловская, дизайнеры Максим Лангуев и Дженни Яснец, а также художники Сергей Бугаев-Африка, Керим Рагимов, Влад Кульков и другие важные игроки петербургской арт-сцены.
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Лиза Одиноких (модельер), Игорь Кирпичев
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Дмитрий Надточий
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Лизавета Матвеева, Семен Мотолянец
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Керим Рагимов
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Реваз Жвания
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Иван Говорков, Елена Губанова
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Полина Беловер
Вернисаж продолжился праздничным ужином в гостинице «Астория». В ее коллекции, как и в других резидентах сети Rocco Forte по всему миру, уже есть произведения Глеба Богомолова из серии «Портреты мифических героев» — основы экспозиции «Герой». Обсудить наследие одного из лидеров неофициального искусства Ленинграда пришли вдова художника Татьяна Богомолова, галеристка Марина Гисич с супругом Жаном Габриелем Аркерос, коллекционеры Сергей Лимонов, Игорь Суханов и Вероника Березина, глава Nob Agency Эмиль Сафаров и другие.
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Полина Попова, Сергей Старков
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Ирина Гирдина, Сергей Гирдин
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Татьяна Лукьянова, Константин Лукьянов
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Елена Бадмаева, Станислав Ершов
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Светлана Дружинина, Эрик Кузнецов
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Оксана Торнавская, Денис Торнавский
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Марина Гисич, Саша Аркерос, Жан Габриэль Аркерос, Яна Аркерос
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Вероника Березина
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Игорь Суханов
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Дмитрий Каждан, Светлана Каждан
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Константин Лукьянов, Эмиль Сафаров
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