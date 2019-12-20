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Открытие выставки Глеба Богомолова в Marina Gisich Gallery

Галерея современного искусства Marina Gisich отпраздновала 19-летие сразу двумя открытиями: выставки Глеба Богомолова и нового выставочного пространства — двухзального «белого куба» с панорамными окнами на набережную Фонтанки. Совпадение не случайно: персональный проект художника «Анонимный портрет» Марина Гисич, тогда еще начинающая галеристка, показывала в 2002 году и до сих пор считает начало работы с Богомоловым ключевым моментом своей карьеры.

Оценить живопись, графику и арт-объекты собрались друзья галереи, среди которых коллекционеры Наталья и Константин Шарипины, продюсер Станислав Ершов, исполнительный директор фонда «Про арте» Елена Коловская, дизайнеры Максим Лангуев и Дженни Яснец, а также художники Сергей Бугаев-Африка, Керим Рагимов, Влад Кульков и другие важные игроки петербургской арт-сцены.

Вернисаж продолжился праздничным ужином в гостинице «Астория». В ее коллекции, как и в других резидентах сети Rocco Forte по всему миру, уже есть произведения Глеба Богомолова из серии «Портреты мифических героев» — основы экспозиции «Герой». Обсудить наследие одного из лидеров неофициального искусства Ленинграда пришли вдова художника Татьяна Богомолова, галеристка Марина Гисич с супругом Жаном Габриелем Аркерос, коллекционеры Сергей ЛимоновИгорь Суханов и Вероника Березина, глава Nob Agency Эмиль Сафаров и другие.

Выставки декабря: Рубенс и Дега из частных коллекций, гимны Яну Фабру и «лихим» 90-м

 

  • Оксана Торнавская, Денис Торнавский

  • Марина Гисич, Саша Аркерос, Жан Габриэль Аркерос, Яна Аркерос

  • Вероника Березина

  • Игорь Суханов

  • Дмитрий Каждан, Светлана Каждан

  • Константин Лукьянов, Эмиль Сафаров

Leontiy Kasatkin,
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