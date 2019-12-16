Предновогодний коктейль в Anna Nova Gallery

В галерее Anna Nova при поддержке ДЛТ, «Собака.ru» и школы Masters состоялся предновогодний коктейль для коллекционеров и любителей совриска, посвященный арт-коллаборациям. Специально для вечера в пространстве галереи выставили работы европейских мануфактур, которые были созданы в партнерстве с деятелями искусства. К примеру, набор столовых приборов от Карла Лагерфельда, кристаллы Арика Леви, скульптура «Кролик» Джеффа Кунса и многое другое.

Писательница Ирина Оганова, инвестор Сергей Лимонов, основатель галереи Bulthaup Лина Перлова присмотрели несколько экземпляров в частную коллекцию, а затем отправились на лекцию о симбиозе искусства и моды от заведующего Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова.