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Вечеринка Business FM в Grebeshki

Радиостанция Business FM Санкт-Петербург пригласила своих партнеров и ньюсмейкеров в проект Grebeshki, чтобы вместе отметить победы уходящего года. На предновогодней вечеринке победитель «Радиомании-2019» Максим Морозов вышел в оффлайн-эфир из открытой студии, установленной в ресторане. Ее гостями стали исполнительный директор «Лахта Центра» Александр Бобков, адвокаты Евгений Тонков и Павел Лепшин, интернет-буржуй Андрей Рябых и другие. А после обсуждения самых заметных событий 2019-го представители власти и бизнеса единогласно решили продолжить на танцполе — под живое выступление Billy’s Band!

  • Дмитрий Панов 

  • Евгений Кожухов, Екатерина Ватагина

  • Анна Карпова

  • Лев Авербах, Максим Морозов, Александр Абдин

  • Денис Осадчий 

  • Мария Батталова

  • Анна Тальянова

  • Ирина Паукова, Евгения Драгни

  • Елена Кириленко

  • Григорий Слуцкий, Михаил Горба

  • Александра Русакова

  • Алевтина Болгова, Тамара Баева, Игорь Щербаков

  • Алексей Кузнецов

  • Александр Солдатов

  • Андрей Пименов, Светлана Пименова

  • Евгений Тонков

  • Марина Власова, Светлана Репетунова

  • Александр Рассудов

  • Валерий Виноградов

  • Анна Трубицына

  • Наталия Гутник, Леонид Шапиро

  • Наталья Горячева, Анна Михайлова

  • Сергей Алексеев

  • Сергей Соколов

  • Яков Марков

  • Сергей Спицын

  • Тамара Баева, Марина Касумова

Фотограф: Дмитрий Многолет

Leontiy Kasatkin,
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