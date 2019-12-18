Радиостанция Business FM Санкт-Петербург пригласила своих партнеров и ньюсмейкеров в проект Grebeshki, чтобы вместе отметить победы уходящего года. На предновогодней вечеринке победитель «Радиомании-2019» Максим Морозов вышел в оффлайн-эфир из открытой студии, установленной в ресторане. Ее гостями стали исполнительный директор «Лахта Центра» Александр Бобков, адвокаты Евгений Тонков и Павел Лепшин, интернет-буржуй Андрей Рябых и другие. А после обсуждения самых заметных событий 2019-го представители власти и бизнеса единогласно решили продолжить на танцполе — под живое выступление Billy’s Band!
Вечеринка Business FM в Grebeshki
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Светлана Кравцова, Тамара Баева
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Александр Бобков, Максим Морозов
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Кирилл Соловейчик, Вадим Владимиров
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Людмила Ширяева (актриса), Мария Кондратюк
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Денис Химиляйне, Шариф Галеев
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Анастасия Курехина, Татьяна Мейлунас
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Юрий Новолодский
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Александр Буткеев, Юлия Бамм
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Billys Band
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Дмитрий Панов
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Евгений Кожухов, Екатерина Ватагина
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Анна Карпова
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Лев Авербах, Максим Морозов, Александр Абдин
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Денис Осадчий
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Мария Батталова
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Анна Тальянова
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Ирина Паукова, Евгения Драгни
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Елена Кириленко
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Анна Трубицына
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Наталия Гутник, Леонид Шапиро
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Наталья Горячева, Анна Михайлова
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Сергей Алексеев
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Сергей Соколов
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Яков Марков
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Сергей Спицын
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Тамара Баева, Марина Касумова
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Фотограф: Дмитрий Многолет
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