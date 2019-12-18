Вечеринка Business FM в Grebeshki

Радиостанция Business FM Санкт-Петербург пригласила своих партнеров и ньюсмейкеров в проект Grebeshki, чтобы вместе отметить победы уходящего года. На предновогодней вечеринке победитель «Радиомании-2019» Максим Морозов вышел в оффлайн-эфир из открытой студии, установленной в ресторане. Ее гостями стали исполнительный директор «Лахта Центра» Александр Бобков, адвокаты Евгений Тонков и Павел Лепшин, интернет-буржуй Андрей Рябых и другие. А после обсуждения самых заметных событий 2019-го представители власти и бизнеса единогласно решили продолжить на танцполе — под живое выступление Billy’s Band!