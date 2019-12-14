Гости церемонии Best Dressed в Петербурге 2019. Часть I
В декабрьском номере «Собака.ru» редакция составила список главных фэшиониста города и по традиции наградила внявших призыву #ДавайтеОдеватьсяКакПетербуржцы в ДЛТ. На церемонии Best Dressed 2019 (и всегда-всегда!) самому красивому городу на земле соответствовали диско-фрешмен и дебютант #bestdressed Патрик Сандерс, генпродюсер «Радио Рекорд» Андрей Резников, вог-танцовщик Виктор Репецкий, писательница Ирина Оганова и многие другие.
Главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская дала модникам установку одеваться как Влад Мамышев-Монро и Анна Ахматова. Пока собравшиеся мысленно собирали новые луки, главный редактор сайта Михаил Стацюк и директор отдела моды Ксения Гощицкая объявили тех, кто лучше других воплощает локальный стиль в одежде.
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Елена Шейдлина, Евгений Шейдлин
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Никита Волков, Елена Гуча
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Инесса Гаевская, Анастасия Смирнова
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Елизавета Гусевская (Фэшн-блогер), Никита Исаков
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Михаил Стацюк, (брюки Gucci, рубашка Stella McCartney, все — ДЛТ)
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Андрей Резников, Владимир Киселев
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Ксения Дубяго, Антон Садчиков
Поздравления с победой и девайсы MyBlu с именной гравировкой принимали каллиграф Покрас Лампас, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина, художник Сергей Бондарев, дизайнер Алина Есенина, диско-бэнд Патрик Сандерс, Тося Чайкина и Эдуард Шарлот, искусствовед Евгения Сероусова.
Но, как известно, проигравших в фэшн-марафоне нет: энтузиасты, держа коктейль от бара «Цветочки» в одной руке и камеру в другой, отправились фиксировать ошеломляющие наряды под DJ-сет сестер Арины и Анастасии Шевцовых.
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Виктория Портфолио, Максим Быков
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Покрас Лампас, Екатерина Дубровина
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Иван Ляшук
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Егор Светский
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Анна Малинина
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Денис Попов, Любовь Попова
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Екатерина Черн
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Мария Дризик, Анастасия Юсупова
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Екатерина Дубровина, Виолетта Драйгор
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Влад Мартыненко, Дарья Дроботенко
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Dj Sahaj, Татьяна Соколова
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Антон Микульский
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Нина Квасняк
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Марина Скульская, Николай Еремин
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Леонтий Касаткин, Руслан Гацалов
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Анастасия Контарович, Ирина Горяд, Вадим Бордюг
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Наталья Пивко, Денис Прасолов
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии
«Best Dressed в Петербурге 2019»:
myblu
Фотографы: Михаил Вильчук, Никита Шубный, Денис Денисов, Елизавета Медунецкая, Александр Попов, Дмитрий Колесов
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