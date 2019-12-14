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Гости церемонии Best Dressed в Петербурге 2019. Часть I


 

В декабрьском номере «Собака.ru» редакция составила список главных фэшиониста города и по традиции наградила внявших призыву #ДавайтеОдеватьсяКакПетербуржцы в ДЛТ. На церемонии Best Dressed 2019 (и всегда-всегда!) самому красивому городу на земле соответствовали диско-фрешмен и дебютант #bestdressed Патрик Сандерс, генпродюсер «Радио Рекорд» Андрей Резников, вог-танцовщик Виктор Репецкий, писательница Ирина Оганова и многие другие.

Главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская дала модникам установку одеваться как Влад Мамышев-Монро и Анна Ахматова. Пока собравшиеся мысленно собирали новые луки, главный редактор сайта Михаил Стацюк и директор отдела моды Ксения Гощицкая объявили тех, кто лучше других воплощает локальный стиль в одежде.

Поздравления с победой и девайсы MyBlu с именной гравировкой принимали каллиграф Покрас Лампас, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина, художник Сергей Бондарев, дизайнер Алина Есенина, диско-бэнд Патрик Сандерс, Тося Чайкина и Эдуард Шарлот, искусствовед Евгения Сероусова.

Но, как известно, проигравших в фэшн-марафоне нет: энтузиасты, держа коктейль от бара «Цветочки» в одной руке и камеру в другой, отправились фиксировать ошеломляющие наряды под DJ-сет сестер Арины и Анастасии Шевцовых.

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии

«Best Dressed в Петербурге 2019»:

ДЛТ

myblu

 

Фотографы: Михаил Вильчук, Никита Шубный, Денис Денисов, Елизавета Медунецкая, Александр Попов, Дмитрий Колесов

Leontiy Kasatkin,
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