Гости церемонии Best Dressed в Петербурге 2019. Часть I

В декабрьском номере «Собака.ru» редакция составила список главных фэшиониста города и по традиции наградила внявших призыву #ДавайтеОдеватьсяКакПетербуржцы в ДЛТ. На церемонии Best Dressed 2019 (и всегда-всегда!) самому красивому городу на земле соответствовали диско-фрешмен и дебютант #bestdressed Патрик Сандерс, генпродюсер «Радио Рекорд» Андрей Резников, вог-танцовщик Виктор Репецкий, писательница Ирина Оганова и многие другие.

Главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская дала модникам установку одеваться как Влад Мамышев-Монро и Анна Ахматова. Пока собравшиеся мысленно собирали новые луки, главный редактор сайта Михаил Стацюк и директор отдела моды Ксения Гощицкая объявили тех, кто лучше других воплощает локальный стиль в одежде.