KGallery открывает новогодний маст-визит: выставку «Дега. La Suite» из одного шедевра Эдгара Дега «Обнаженная женщина, со спины, причесывающаяся». Работа входит в серию французского мастера: одна из картин хранится в Государственном Эрмитаже, другая – в Метрополитен Музее, а третья – в частном собрании и экспонируется впервые. Три пастели встретились в одном пространстве: оригинал из частной коллекции рифмуется с двумя репродукциями из крупнейших мировых музеев.
В KGallery открылась выставка мастера пастели Эдгара Дега
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Анна Ксенз
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Александр Боровский, Анатолий Белкин, Ирина Белкина
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Анна Люкшина
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Кирилл Наумов
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Жанна Долгополова, Олег Долгополов
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Жанна Морозова, Елена Зубревах
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Увидеть героев художника, запечатленных в череде повседневных дел, пришли иллюстратор Анна Ксенз, коллекционер Кирилл Наумов, искусствовед Александр Боровский и другие.
Фотограф: Александр Попов
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