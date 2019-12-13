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В KGallery открылась выставка мастера пастели Эдгара Дега

KGallery открывает новогодний маст-визит: выставку «Дега. La Suite» из одного шедевра Эдгара Дега «Обнаженная женщина, со спины, причесывающаяся». Работа входит в серию французского мастера: одна из картин хранится в Государственном Эрмитаже, другая – в Метрополитен Музее, а третья – в частном собрании и экспонируется впервые. Три пастели встретились в одном пространстве: оригинал из частной коллекции рифмуется с двумя репродукциями из крупнейших мировых музеев.

Увидеть героев художника, запечатленных в череде повседневных дел, пришли иллюстратор Анна Ксенз, коллекционер Кирилл Наумов, искусствовед Александр Боровский и другие.

  • Карина Мурадян

  • Анастасия Мишинская, Михаил Мишинский

  • Екатерина Яковлева

  • Михаил Дединкин

  • Юлия Ганкевич, Владислав Каверзнев

  • Юлия Топольская 

  • Ольга Разина

  • Наталия Петухова, Дмитрий Терехин

  • Нина Михайлюк

Выставки декабря: Рубенс и Дега из частных коллекций, гимны Яну Фабру и «лихим» 90-м

 

  • Анна Чигошвили, Тамара Кубанеишвили

  • Карина Малышева

  • Александр Меньшиков

  • Ольга Титова

  • Екатерина Прочан, Александра Иванова

  • Семен Титов

  • Елизавета Энгельгард

Фотограф: Александр Попов

Leontiy Kasatkin,
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