В KGallery открылась выставка мастера пастели Эдгара Дега

KGallery открывает новогодний маст-визит: выставку «Дега. La Suite» из одного шедевра Эдгара Дега «Обнаженная женщина, со спины, причесывающаяся». Работа входит в серию французского мастера: одна из картин хранится в Государственном Эрмитаже, другая – в Метрополитен Музее, а третья – в частном собрании и экспонируется впервые. Три пастели встретились в одном пространстве: оригинал из частной коллекции рифмуется с двумя репродукциями из крупнейших мировых музеев.