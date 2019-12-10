Диана Вишнева и Юлия Матвиенко на закрытии фестиваля Context

Постановка-хэдлайнер Grand Finale, завершающая программу фестиваля Дианы Вишневой Context, сделала заключительный вечер в БДТ по-настоящему «гран». В прочтении британского хореографа Хофеша Шехтера мир находится в свободном падении и полон анархической, неконтролируемой энергии. Ее сценическое воплощение — исполнители из восьми стран и музыканты, которые играют сочинения самого Шехтера.

Отмечать окончание смотра танцовщики прямо со сцены отправились в Kuznya House, где под песни Мадонны определилась самая сильная импровизация. Разумеется, в современном контексте.