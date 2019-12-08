Проливной дождь и вечер субботы не остановили светскую публику на пути к празднованию – Дому ленинградской торговли исполнилось 110 лет! В честь великого юбилея в ДЛТ состоялся внеочередной (второй за год!) показ осенне-зимней коллекции, в этот раз стилизованный креативным директором ЦУМа Наташей Гольденберг. Появления на подиуме Bottega Veneta, Balenciaga, Maison Margiela, Givenchy, Off-White обсуждали долго и горячо, впрочем, как и триумфальный проход стилиста Галины Смирнской. Благо времени оказалось предостаточно: сразу после показа гости отправились на коктейль в малый атриум, где студия «Сила света» развернула видеоперформанс с использованием проекций. Бокалы с коктейлями «Ленинградский» или «На Большой Конюшенной» поднимали за все прошлые и будущие успехи универмага, поэтому танцев под DJ-сет электронщика Ishome не избежал никто.
Сергей Семак, Юлия Матвиенко, Ирина Оганова и другие гости 110-летия ДЛТ
Поздравить родной ДЛТ пришли главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, дизайнер Юлия Матвиенко, писатель Ирина Оганова, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Ксандер Париш, каллиграф Покрас Лампас, продюсер Сергей Данилян, главный тренер «Зенита» Сергей Семак и другие.
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Ксандер Париш
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Карина Разумовская, Егор Бурдин
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Галина Смирнская
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Мария Добро, Юлия Трухина
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Анастасия Николаенко
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Джулиан Маккей, Мария Федорова, Николас Маккей
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Екатерина Быбина
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Марина Брагинская
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Екатерина Акерман
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Фотографы: Михаил Вильчук, Николай Зверков, Никита Шубный
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