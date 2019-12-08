Сергей Семак, Юлия Матвиенко, Ирина Оганова и другие гости 110-летия ДЛТ

Проливной дождь и вечер субботы не остановили светскую публику на пути к празднованию – Дому ленинградской торговли исполнилось 110 лет! В честь великого юбилея в ДЛТ состоялся внеочередной (второй за год!) показ осенне-зимней коллекции, в этот раз стилизованный креативным директором ЦУМа Наташей Гольденберг. Появления на подиуме Bottega Veneta, Balenciaga, Maison Margiela, Givenchy, Off-White обсуждали долго и горячо, впрочем, как и триумфальный проход стилиста Галины Смирнской. Благо времени оказалось предостаточно: сразу после показа гости отправились на коктейль в малый атриум, где студия «Сила света» развернула видеоперформанс с использованием проекций. Бокалы с коктейлями «Ленинградский» или «На Большой Конюшенной» поднимали за все прошлые и будущие успехи универмага, поэтому танцев под DJ-сет электронщика Ishome не избежал никто.