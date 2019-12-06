Бранч Центра помощи Миланы Тюльпановой

Милана Тюльпанова, пережив сложный бракоразводный процесс, использует накопленный опыт и проводит ликбез: под ее руководством заработал Центр помощи женщинам. Его клиенты и неравнодушные к чужой беде пришли на первую встречу со специалистами Центра, чтобы заручиться их поддержкой на пути заключения брака или его расторжения. С консультациями на бранче выступили юрист, психолог и детектив, а после — блогер Виктория Портфолио, рассказавшая о столкновении с буллингом в соцсетях.