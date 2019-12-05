Ни один тайм-менеджер не поменял наш режим дня так, как сделала это «Кузня»: там теперь завтракаем с игристым, обедаем лососем домашнего копчения в родственном Kuznya Cafe, а ужинаем, конечно, пританцовывая, — с поводом и без, ведь режиссирует ночную программу арт-директор Кирилл Сергеев.

В минувшую субботу повод был и не оставил шансов отсидеться дома — ресторан отмечал трехлетие. В подарок идеологам проекта досталась счастливая комбинация: в лайн-апе — золотое собрание из иностранных артистов, кумиров андеграунда и любимых резидентов, на танцполе — визионеры, меняющие Петербург к лучшему.