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Как ресторан Kuznya House отпраздновал трехлетие

Ни один тайм-менеджер не поменял наш режим дня так, как сделала это «Кузня»: там теперь завтракаем с игристым, обедаем лососем домашнего копчения в родственном Kuznya Cafe, а ужинаем, конечно, пританцовывая, — с поводом и без, ведь режиссирует ночную программу арт-директор Кирилл Сергеев.

В минувшую субботу повод был и не оставил шансов отсидеться дома — ресторан отмечал трехлетие. В подарок идеологам проекта досталась счастливая комбинация: в лайн-апе — золотое собрание из иностранных артистов, кумиров андеграунда и любимых резидентов, на танцполе — визионеры, меняющие Петербург к лучшему.

  • Владислав Тюков

  • Александр Варданян, Михаил Колесников

  • Владислав Оберман

  • Анастасия Минская

  • Игорь Литвинов

  • Ксения Алексеева

  • Ольга Строева

  • Тима Шоки

  • Тимофей Смирнов

  • Юлия Спирина, Ксения Алексеева

  • Федор Брежезовский

  • Павел Чернышев

  • Дарья Андреева, Сергей Сиверцев

Leontiy Kasatkin,
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