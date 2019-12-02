Вячеслав Бутусов, Екатерина Смольникова и Андрей Ургант на гала-вечере «Мечтатели»

Гала-вечер «Мечтатели», помогающий нуждающимся детям бороться за жизнь и здоровье, собрал бизнес-лидеров Петербурга в зимнем саду «Астории». Вечеру придали дух ленинградского квартирника с песнями Цоя, Сукачева, «Чижа» и «Машины времени» в исполнении шести участников списка Forbes.

Несмотря на рок-н-ролльно черный дресс-код, соосновательница благотворительной инициативы Play and Help Екатерина Смольникова приветствовала гостей в мажорной тональности. Крестная фея проекта открыла ужин новостью о покупке автобуса для подопечных фонда «Жизнь в движении» и рассказала о своей мечте — открыть детский реабилитационный центр «Без границ».

Ведущий Андрей Фомин успевал представлять друзей и партнеров Play and Help и сообщать публике счет, ведь параллельно шел матч «Зенита» со «Спартаком». А после выступлений Евгения Гуревича, Аркадия Теплицкого, Михаила Горбы и других на сцену поднялся Вячеслав Бутусов с концертом, окончательно разрушившим строгую рассадку.