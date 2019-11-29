Александр Кержаков, Сосо Павлиашвили и Михаил Боярский на вечере фонда «Звезды детям»

В ресторане Goose Goose состоялся девятый благотворительный вечер фонда Александра Кержакова и Ивана Никифорова «Звезды детям». Гостей встречали мастер джазовой импровизации Артем Головко и фокусник Никита Ванчагов, но главные чудеса в этот вечер сотворили многолетние партнеры фонда, собрав на нужды подопечных более 8 миллионов рублей.

Шеф-повар Роман Киселев специально разработал тематическое меню, совместив в нем праздничные блюда Италии и России. Так, например, на столе соседствовали салат оливье с камчатским крабом и аньолотии из молодых итальянских сыров с сезонным трюфелем.