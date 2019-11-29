Александр Кержаков, Сосо Павлиашвили и Михаил Боярский на вечере фонда «Звезды детям»

В ресторане Goose Goose состоялся девятый благотворительный вечер фонда Александра Кержакова и Ивана Никифорова «Звезды детям». Гостей встречали мастер джазовой импровизации Артем Головко и фокусник Никита Ванчагов, но главные чудеса в этот вечер сотворили многолетние партнеры фонда, собрав на нужды подопечных более 8 миллионов рублей.
Шеф-повар Роман Киселев специально разработал тематическое меню, совместив в нем праздничные блюда Италии и России. Так, например, на столе соседствовали салат оливье с камчатским крабом и аньолотии из молодых итальянских сыров с сезонным трюфелем.
Ужин начался с поздравлений именинника Александра Кержакову, который отмечал свой день рождения накануне. Слово взяли коллеги-зенитовцы — президент футбольного клуба Александр Медведев и вратарь Михаил Кержаков — поэтому без обсуждений последней игры, конечно, не обошлось.
Медведев сделал первое пожертвование, перечислив по 1 тысяче евро за каждый забитый гол и успешно отраженный голкипером мяч. Актер Константин Хабенский также поддержал сбор средств: записал видеоприглашение на свой спектакль «Контрабас» и пообещал гостям личную встречу после. Музыкальную часть возглавили Сосо Павлиашвили, а также преданный болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский.
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