Открытие бутика Rare Gramz

Бренд женской одежды Rare Gramz открыл первый бутик в парадном Петербурге — в здании легендарной «Астории». Историческим залам отеля, конечно, к лицу ДНК бренда: при создании одежды команда прибегает к классическим handmade-приемам, а в качестве материалов использует натуральные кашемир, шерсть и шелк. В дебютную осенне-зимнюю коллекцию итальянской марки вошли свитеры, кардиганы, джемперы, платья, теплые куртки и пальто, шапки и шарфы.

В честь запуска представительства в зимнем саду гостиницы выступил симфонический оркестр под руководством дирижера Михайловского театра Филиппа Селиванова, а также солисты Мариинского и Михайловского театров Роман Арндт и Маргарита Иванова.