Гастроли Натальи Осиповой на фестивале «Дягилев P.S.»

Прима британского Королевского балета Наталья Осипова привезла на фестиваль «Дягилев P.S.» программу Pure Dance — каскад эклектичных номеров, выстроенных в путешествие от классики к современности. В БДТ показали шесть хореографических опусов: «Листья увядают» Эн­тони Тюдора и «Шесть лет спустя» Роя Ассафа, два соло, специально созданных для Натальи Осиповой хореографами Алексеем Ратманским, Иваном Пересом, а также пьесу молодого постановщика из Японии Юка Оши.

Увидеть звезду мирового балета пришли предприниматель Михаил Баженов, журналист Сергей Николаевич, художественный руководитель «Дягилев P.S.» Наталья Метелица и другие.