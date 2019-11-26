День рождения Филиппа Адоньева в Доме искусств Шредера

Студент Нью-Йоркского университета Филипп Адоньев в свой день рождения традиционно показывает Петербургу, где лучшие тусовки. В этом году — в доме искусств Шредера на Петроградской набережной, в котором дислоцировалась вечеринка в честь 22-летия Филиппа. По задумке именинника старинный особняк стилизовали под рок-клуб, а гостей попросили добавить в образы максимальный Вудсток.

Танцевали под треки техно-кардинала Никиты Забелина, этнорейверов и любимцев посетителей «Симача» Ha-HaBiBi и резидента «Русского аттракциона» A17on. А камерный лайв от саботаж-группы «Залпом» в финале не оставил шансов уехать пораньше — завершили с последней сломанной гитарой.