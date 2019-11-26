Цикл закрытых лекций «Почему искусство столько стоит?» от Business FM Санкт-Петербург и школы Masters продолжился встречей с Ксенией Малич – искусствоведом, историком архитектуры и куратором программы «Эрмитаж 20/21». В своей лекции «Самые необычные частные дома XX века» Ксения рассказала о работах деконструктивистов (к примеру, дом на побережье без окон, выходящих на море), плоском здании-стене на Боровой, а также городе Сисайд во Флориде — месте съемок «Шоу Трумана».
Лекция искусствоведа Ксении Малич в Anna Nova Gallery
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Анна Нова, Алексей Кузнецов
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Евгений Плаксин, Владимир Федоров
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Ксения Лопашева, Алина Облыгина
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Ксения Ворона
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Виталий Юхневич, Анна Юхневич
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Александра Русакова
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Антон Федоров
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Николай Евдокимов
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Виктория Филонова, Дарья Куприс
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Владимир Манович
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Галина Фисенко, Ольга Сафронова
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Владимир Малашин, Елена Сокольская
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Светлана Шестухина, Мария Минакова
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Марина Шалаева, Марина Маронова
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Максим Али, Мария Али
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Александра Боровицкая
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Ульяна Романова
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Елена Зубрева, Тамара Баева
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Саша Карпова, Лилит Акопян
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Владимир Иванов
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Ольга Субота
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Александр Солдатов
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Александра Боровицкая, Алексей Онищишин
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Светлана Марьина, Марина Мириновская
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Ольга Зуева
Фотограф: Дмитрий Колесов
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