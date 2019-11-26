Лекция искусствоведа Ксении Малич в Anna Nova Gallery

Цикл закрытых лекций «Почему искусство столько стоит?» от Business FM Санкт-Петербург и школы Masters продолжился встречей с Ксенией Малич – искусствоведом, историком архитектуры и куратором программы «Эрмитаж 20/21». В своей лекции «Самые необычные частные дома XX века» Ксения рассказала о работах деконструктивистов (к примеру, дом на побережье без окон, выходящих на море), плоском здании-стене на Боровой, а также городе Сисайд во Флориде — месте съемок «Шоу Трумана».