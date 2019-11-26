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Лекция искусствоведа Ксении Малич в Anna Nova Gallery

Цикл закрытых лекций «Почему искусство столько стоит?» от Business FM Санкт-Петербург и школы Masters продолжился встречей с Ксенией Малич – искусствоведом, историком архитектуры и куратором программы «Эрмитаж 20/21». В своей лекции «Самые необычные частные дома XX века» Ксения рассказала о работах деконструктивистов (к примеру, дом на побережье без окон, выходящих на море), плоском здании-стене на Боровой, а также городе Сисайд во Флориде — месте съемок «Шоу Трумана».

  • Полина Бондарева, Ксения Малич
  • Анна Нова, Алексей Кузнецов

  • Евгений Плаксин, Владимир Федоров 

  • Ксения Лопашева, Алина Облыгина

  • Ксения Ворона

  • Виталий Юхневич, Анна Юхневич

  • Александра Русакова

  • Антон Федоров

Открытие тотальной инсталляции Marchantia Polymorpha

 

  • Николай Евдокимов

  • Виктория Филонова, Дарья Куприс

  • Владимир Манович

  • Ксения Малич

  • Галина Фисенко, Ольга Сафронова

  • Владимир Малашин, Елена Сокольская

  • Светлана Шестухина, Мария Минакова

  • Марина Шалаева, Марина Маронова

  • Максим Али, Мария Али

  • Александра Боровицкая

  • Ульяна Романова

  • Елена Зубрева, Тамара Баева

  • Саша Карпова, Лилит Акопян

  • Владимир Иванов

  • Полина Бондарева, Анна Нова

  • Ольга Субота

  • Александр Солдатов

  • Александра Боровицкая, Алексей Онищишин

  • Светлана Марьина, Марина Мириновская

  • Ольга Зуева

Фотограф: Дмитрий Колесов

Leontiy Kasatkin,
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