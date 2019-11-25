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День рождения ресторана «Этаж 41»

Видовой ресторан «Этаж 41» празднует дни рождения в любимой традиции, устраивая закрытый концерт поп-звезды. На вечеринке в честь 4-летия под живую музыку кавер-группы HighTower Band гости поучаствовали в розыгрыше призов и в очередной раз стали участниками гастрономического эксперимента бренд-шефа Артура Яворского. Танцпол на прочность проверила певица и открытие года Zivert, музыка которой подняла из-за столиков всех пришедших.

  • Zivert

  • Любовь Лебедева

  • Мария Грудина

  • Александра Подлинова

  • Ирина Мирошниченко

  • Наталья Николаева

  • Анастасия Яковлева

  • Дарья Смирнова

  • Кристина Мищенко

  • Мария Ваганова

  • Юрий Михайлюк

  • Ольга Румянцева

  • Екатерина Маврина

  • Анастасия Бордунова

  • Юлия Аголакова

  • Яна Король

  • Людмила Богдырева

  • Ольга Яковлева

  • Константин Красильщиков

  • Анна Слока

  • Виталий Заикин, Анна Заикина

  • Анна Ларби

  • Елена Петрова

  • Анна Красильщикова

  • Даниил Шолохов

  • Александра Кулемина

  • Марина Кондрашова

  • Алла Гаврилова

  • Алиса Розвадовская

  • Ирина Юрина

  • Вадим Розвадовский

  • Ника Подшивалова

  • Александра Кузнецова

  • Светлана Вайда

  • Татьяна Василевская

  • Анастасия Ананина

  • Ирина Георгиева

  • ZIVERT

  • Ольга Севастьянова

  • Изабелла Тарасова

  • Николай Савченко

  • Елена Лончакова

  • Евгений Семенов

  • Мария Наседкина

Фотограф: Арслан Каримов

sobaka,
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