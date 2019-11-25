День рождения ресторана «Этаж 41»

Видовой ресторан «Этаж 41» празднует дни рождения в любимой традиции, устраивая закрытый концерт поп-звезды. На вечеринке в честь 4-летия под живую музыку кавер-группы HighTower Band гости поучаствовали в розыгрыше призов и в очередной раз стали участниками гастрономического эксперимента бренд-шефа Артура Яворского. Танцпол на прочность проверила певица и открытие года Zivert, музыка которой подняла из-за столиков всех пришедших.