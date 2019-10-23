Odyssey Festival проведет секретную вечеринку YIN&YANG — с лайвом от хэдлайнера Burning Man Яна Блумквиста

Дресс-код вечеринки YIN&YANG — вариации на тему Инь-Ян, дуальности и двойственности. «Нам интересно, как каждый из вас воспринимает заданную тематику, что для вас Инь-Ян — какой-то китайский значок или символ, отражающий бесконечную дуальность и двойственность этого удивительного мира вокруг и энергий внутри нас? Симбиоз мужского и женского, воды и огня, луны и солнца, страха и любви, покажите нам свет своей души или приоткройте завесу тайны вашей темной стороны. Дайте волю своему внутреннему я. Покажите вашу светлую или темную сторону, или синтез обоих, мы не ставим рамок в самовыражении», — говорят организаторы.

Вечеринка YIN&YANG от Odyssey Festival пройдет 26 октября. Подробности можно посмотреть здесь.