26 октября Odyssey Festival приглашает на бал — вечеринку YIN&YANG, призванную навсегда изменить представление о Хэллоуине, главном костюмированном празднике года. Главным событием ночи станет лайв от электронного исполнителя Яна Блумквиста, любимца и хэдлайнера фестиваля Burning Man.
Odyssey Festival проведет секретную вечеринку YIN&YANG — с лайвом от хэдлайнера Burning Man Яна Блумквиста
-
Фото из Facebook Jan Blomqvist
Гостям вечеринки представят иммерсивное театральное шоу и перформансы от балетных и цирковых артистов, но править балом будет музыка. В лайн-апе сэты от электронного исполнителя и совладельца танцпола White Ocean на всемирно известном фестивале Burning Man Timujin, петербургского дуэта Fake Mood, владельца музыкального лейбла Shanti Moscow Radio Дмитрия IZHEVSKI Пушкарева, электронщиков Soul Of Void, Dibidabo, Dim Po и резидента Test FM Feodor Allright. Хэдлайнером станет любимец Burning Man Ян Блумквист.
Дресс-код вечеринки YIN&YANG — вариации на тему Инь-Ян, дуальности и двойственности. «Нам интересно, как каждый из вас воспринимает заданную тематику, что для вас Инь-Ян — какой-то китайский значок или символ, отражающий бесконечную дуальность и двойственность этого удивительного мира вокруг и энергий внутри нас? Симбиоз мужского и женского, воды и огня, луны и солнца, страха и любви, покажите нам свет своей души или приоткройте завесу тайны вашей темной стороны. Дайте волю своему внутреннему я. Покажите вашу светлую или темную сторону, или синтез обоих, мы не ставим рамок в самовыражении», — говорят организаторы.
Вечеринка YIN&YANG от Odyssey Festival пройдет 26 октября. Подробности можно посмотреть здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.