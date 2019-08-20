«Неспящий» Петербург подтверждает свое неформальное звание попаданием в топ-5 городов мира с наиболее насыщенной ночной жизнью. В рейтинге лучших мировых локаций для вечеринок он занимает четвертую строчку.

Лидером стала столица Сербии — благодаря насыщенной ночной жизни клубов, баров и таверн, дешевым напиткам и жилью. Так, пинта пива в Белграде обойдется примерно в 110 рублей, а квартира на две ночи — в 2 тысячи. На второй строчке рейтинга расположился мексиканский Плайя-дель-Кармен, замыкает тройку лидеров Сингапур — город получил «бронзу» за свою безопасность для туристов и примерно 155 клубов и баров.

Петербург расположился на четвертой строчке рейтинга. По словам аналитиков, «приличное жилье» здесь стоит дешево, а заведений насчитывается около 195, что придется по душе «даже самому суетливому любителю развлечений». «Российский город знаменит богатым культурным опытом, который перетекает в приключения с наступлением темноты, и почти постоянной атмосферой вечеринки на улицах по выходным», — говорят составители рейтинга.

Замыкает пятерку лидеров мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас, расположившийся на южной оконечности полуострова Калифорния. Известность городу принесли не только ночные клубы, но и пляжи, подходящие для занятий водными видами спорта.