Вспомнить все: за что мы полюбили клуб Mosaique

Клуб Mosaique, ставший домом для сотен петербургских тусовщиков, объявил о своем закрытии. Перед прощальной вечеринкой (она состоится в субботу, 3 августа) смотрим фотоархив и вспоминаем, как прошли эти 5 лет в пространстве музыки, свободы и любви на Конюшенной площади.

Анастасия Шанцева, Рома Немов, Кирилл Шаповалов



Neuro, Moralez



Виктория Богославцева, Антон Рудзат

Аня Картузова

Ева Минаева

Дима Герасимов





Mosaique открылся 29 ноября 2014 года — тогда в гостях принимали парижанку Molly, а буквально через неделю, чтобы отыграть сет в пространстве на Конюшенной площади, в Петербург впервые приехал Ivan Smagghe. С тех пор в клубе провели более 500 (!) вечеринок.

Полина Осипова

Кирилл Boseg





София Родина

Horrorist

Мария Дризик







Почти каждые выходные в Mosaique появлялись иностранные гости с громкими именами. За неполные 5 лет тут успели отыграть The Hacker, Umwelt, Andreas Gehm, Simoncino, Helena Hauff, Marcel Dettmann, Johanna Knutsson, David Carretta, June, Alessandro Parisi, Marsman, Iron Curtis, Alienata, Jacques Bon, Morah, Remain, Johannes Albert, а The Horrorist, Cardopusher, Kris Baha и многие другие артисты.

Анастасия Шанцева



Иван Чернов

Никита Забелин



Рустем Имамиев



Рита Ткачук



Дарья Касьян, Карина Паприка

Особый элемент клуба Mosaique, ставший главным зрительным кодом пространства — световая инсталляция под потолком. Она трансформировалась в клубе каждый сезон. Одной из самых любимых гости называли «трубу» или «цилиндр» (на фото ниже). Кто-то из посетителей даже создал петицию на change.org с просьбой ее вернуть.



Кирилл Шаповалов

Марсель Деттман

Рома Немов



LVRIN









Напомним, в июле петербургский клуб Mosaique объявил о своем закрытии: «Проект перестает быть стационарным клубом. Пора освободиться от стен. Мы переходим на разовые мероприятия, уменьшая их количество и повышая качество». Прощальная вечеринка с участием всех друзей пространства состоится в субботу, 3 августа.





Саша Errortica





Павел Юковский



Sames, Fanick



