Вспомнить все: за что мы полюбили клуб Mosaique
Клуб Mosaique, ставший домом для сотен петербургских тусовщиков, объявил о своем закрытии. Перед прощальной вечеринкой (она состоится в субботу, 3 августа) смотрим фотоархив и вспоминаем, как прошли эти 5 лет в пространстве музыки, свободы и любви на Конюшенной площади.
Mosaique открылся 29 ноября 2014 года — тогда в гостях принимали парижанку Molly, а буквально через неделю, чтобы отыграть сет в пространстве на Конюшенной площади, в Петербург впервые приехал Ivan Smagghe. С тех пор в клубе провели более 500 (!) вечеринок.
Почти каждые выходные в Mosaique появлялись иностранные гости с громкими именами. За неполные 5 лет тут успели отыграть The Hacker, Umwelt, Andreas Gehm, Simoncino, Helena Hauff, Marcel Dettmann, Johanna Knutsson, David Carretta, June, Alessandro Parisi, Marsman, Iron Curtis, Alienata, Jacques Bon, Morah, Remain, Johannes Albert, а The Horrorist, Cardopusher, Kris Baha и многие другие артисты.
Особый элемент клуба Mosaique, ставший главным зрительным кодом пространства — световая инсталляция под потолком. Она трансформировалась в клубе каждый сезон. Одной из самых любимых гости называли «трубу» или «цилиндр» (на фото ниже). Кто-то из посетителей даже создал петицию на change.org с просьбой ее вернуть.
Напомним, в июле петербургский клуб Mosaique объявил о своем закрытии: «Проект перестает быть стационарным клубом. Пора освободиться от стен. Мы переходим на разовые мероприятия, уменьшая их количество и повышая качество». Прощальная вечеринка с участием всех друзей пространства состоится в субботу, 3 августа.
Фото: Иван Чернов для Mosaique.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.