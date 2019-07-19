Петербургский клуб Mosaique объявил о закрытии
Петербургский клуб Mosaique объявил о своем закрытии. Итоговая вечеринка состоится 3 августа, а пока клуб продолжит работать на Конюшенной площади в обычном режиме.
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Здесь и далее фото: Mosaique
Слухи о том, что клуб Mosaique закрывается, появились 14 июля — тогда некоторые Telegram-каналы сообщали, что заведение прекратит свою работу в начале августа, а источники в клубе рассказали «Собака.ru», что Mosaique переходит в «режим промо-группы». Сегодня, 19 июля, основатели клуба официально объявили о завершении деятельности пространства. Заключительная вечеринка пройдет 3 августа, после чего клуб покинет помещение на Конюшенной площади.
Основатели клуба говорят о «логическом завершении» проекта, однако разовые вечеринки и мероприятия будут продолжать организовывать, «уменьшая их количество и повышая качество». «Все рано или поздно должно к чему-то прийти. Мы решили! Mosaique в том виде, что мы берегли, творили и делали лучше все вместе, пришел к своему логическому завершению. Начиная со следующего месяца проект перестать быть стационарным клубом. Пора освободиться от стен», — сообщили они в официальном Telegram-канале клуба.
Публикуем полный текст заявления.
Официальное заявление основателей клуба Mosaique:
Представьте: сколько музыки было сыграно в стенах Mosaique за четыре, почти пять лет работы; часы, дни и недели различных композиций, отобранные в сеты сотен людей; cколько раз срабатывал затвор камеры Чернова; cколько именитых диджеев посетило Петербург в рамках наших вечеринок; как много было выпито и сколько разбито стаканов; сколько раз вы заполняли RSVP во встрече очередного мероприятия.
Многие из первых посетителей стали диджеями, а выросшие в стенах Mosaique промо-группы успешно работают и по сей день.
Все рано или поздно должно к чему-то прийти. Мы решили! Mosaique в том виде, что мы берегли, творили и делали лучше все вместе, пришел к своему логическому завершению. Начиная со следующего месяца проект перестать быть стационарным клубом. Пора освободиться от стен. Мы переходим на разовые мероприятия, уменьшая их количество и повышая качество. Мы работаем на Конюшенной площади в обычном режиме до конца месяца и ждем всех 3-го августа на итоговой вечеринке в родном Mosaique.
Спасибо за любовь!
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