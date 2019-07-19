Петербургский клуб Mosaique объявил о закрытии

Официальное заявление основателей клуба Mosaique:

Представьте: сколько музыки было сыграно в стенах Mosaique за четыре, почти пять лет работы; часы, дни и недели различных композиций, отобранные в сеты сотен людей; cколько раз срабатывал затвор камеры Чернова; cколько именитых диджеев посетило Петербург в рамках наших вечеринок; как много было выпито и сколько разбито стаканов; сколько раз вы заполняли RSVP во встрече очередного мероприятия.

Многие из первых посетителей стали диджеями, а выросшие в стенах Mosaique промо-группы успешно работают и по сей день.

Все рано или поздно должно к чему-то прийти. Мы решили! Mosaique в том виде, что мы берегли, творили и делали лучше все вместе, пришел к своему логическому завершению. Начиная со следующего месяца проект перестать быть стационарным клубом. Пора освободиться от стен. Мы переходим на разовые мероприятия, уменьшая их количество и повышая качество. Мы работаем на Конюшенной площади в обычном режиме до конца месяца и ждем всех 3-го августа на итоговой вечеринке в родном Mosaique.

Спасибо за любовь!