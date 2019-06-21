Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных
21/06 Stackenschneider
После проведения DAY OFF команда Roots United традиционно собирается в стенах Stackenschneider на вечеринку Low Cost. За одну ночь тут прозвучат сразу два лайва — от Nocow и Kausto. За их поддержку на нижнем танцполе отвечают El и Eostra, а на террасе с четырех утра и до победного Hoopa и Shutta.
- Вход: 200₽, бесплатно при регистрации.
21/06 Танцплощадка
В «Танцплощадке» в пятницу отыграет Джейми Тиллер — британец, осевший в Берлине, и один из самых талантливых селекторов на европейской электронной сцене. Никаких жанровых ограничений и локальная поддержка от Cable Toy.
- Вход: 300₽.
21/06 Blank
На вечеринку Dancefloor приезжают известный британец Эван Пирсон и эстонский диджей Manfredas. Также всю ночь сеты от Kito Jempere, Juravlove, Tolya Klepalov, Tiagunin, Errortica и Kierastoboy.
- Вход: свободный.
22/06 Mosaique
В субботу на двух сценах клуба Mosaique пройдет техно-вечеринка Weird, на которую со специальным сетом возвращается Nikita Zabelin — куратор проекта Resonance Moscow и резидент лейбла "трип". Помимо него на большом танцполе Zaletny, Onok и Less Distress. Летнюю студию возьмут на себя Youkovskiy, Mounty и Zakharov.
- Вход: 300₽.
22-23/06 Мачты
В «Мачтах» (Севкабель Порт) празднует свой шестой день рождения сообщество КРЮК. Все начнется показом документального фильма «Поколение Рейв», далее последует двухдневная вечеринка. На традиционном танцполе и в летнем дворике «Мачт» отыграют сеты более двух десятков петербургских диджеев, в том числе Oira, Prisheletz Exponent, Tennisist, Krayeved и Primitive. Также в программе лайв-выступления и перфомансы от медиахудожников.
- Вход: 400₽.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.