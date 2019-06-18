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Эван Пирсон и Manfredas выступят на вечеринке в клубе Blank

21 июня в клубе Blank на Арсенальной набережной, 1 стартует новый сезон вечеринок. Хэдлайнерами в этот раз станут британский диджей Эван Пирсон, известный своими работами с Depeche Mode и Metronomy, и революционер литовской музыкальной сцены Manfredas.

  • Manfredas

  • Эван Пирсон

Британский диджей Эван Пирсон за более чем 20 лет создал множество ремиксов для таких мастодонтов электронной музыкальной сцены, как Depeche Mode, Chemical Brothers, Goldfrapp, Seelenluft, Metronomy, Jessie Ware и дpугих. Пирсон отличился не только своей работой над ремиксами и лонгплеями под собственным именем — он обладает докторской степенью по философии и даже выпустил книгу «Дискографии: танцы, музыка, культура и политика звука».

Как здание времен Петра I превратили в клуб Blank?

Литовский продюсер Manfredas работает с психоделическим хаусом и краут-роком, а в родном Вильнюсе стал настоящим революционером танцевальной музыкальной сцены — на собственном лейбле артиста Les Disques De La Mort выпускаются не только его сольные работы, но и такие музыканты, как Golden Bug, SAVE! и DJ Oil. Локальную поддержку хэдлайнерам в этот вечер окажут диджеи Kito Jempere, Juravlove, Tolya Klepalov, Tiagunin, Errortica и Kierastoboy.

Начало в 23:00, вход свободный.


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Автор: Дарья Гладких
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