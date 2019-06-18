Эван Пирсон и Manfredas выступят на вечеринке в клубе Blank

21 июня в клубе Blank на Арсенальной набережной, 1 стартует новый сезон вечеринок. Хэдлайнерами в этот раз станут британский диджей Эван Пирсон, известный своими работами с Depeche Mode и Metronomy, и революционер литовской музыкальной сцены Manfredas.

Британский диджей Эван Пирсон за более чем 20 лет создал множество ремиксов для таких мастодонтов электронной музыкальной сцены, как Depeche Mode, Chemical Brothers, Goldfrapp, Seelenluft, Metronomy, Jessie Ware и дpугих. Пирсон отличился не только своей работой над ремиксами и лонгплеями под собственным именем — он обладает докторской степенью по философии и даже выпустил книгу «Дискографии: танцы, музыка, культура и политика звука».

Литовский продюсер Manfredas работает с психоделическим хаусом и краут-роком, а в родном Вильнюсе стал настоящим революционером танцевальной музыкальной сцены — на собственном лейбле артиста Les Disques De La Mort выпускаются не только его сольные работы, но и такие музыканты, как Golden Bug, SAVE! и DJ Oil. Локальную поддержку хэдлайнерам в этот вечер окажут диджеи Kito Jempere, Juravlove, Tolya Klepalov, Tiagunin, Errortica и Kierastoboy.

Начало в 23:00, вход свободный.