Это не конец — создатели клуба «Клуб» объявили о новом проекте. Теперь они обоснуются на месте бара ХВ в «Севкабель Порт». Первая вечеринка назначена уже на 22 июня.

О повторном открытии «Клуб» объявил ночью 16 июня, однако ранее петербуржцы могли заметить неоновую вывеску «Клуб навсегда» на территории бывшего бара ХВ в «Севкабель Порту». Подробности открытия пока не разглашаются, однако создатели обещали в ближайшее время рассказать о новом месте подробнее.

Напомним, в марте клуб «Клуб» на Боровой улице объявил о своем закрытии. Организаторы в своем телеграм-канале объяснили причины таким образом: «1) нам надоело; 2) мы достаточно нахайпились».